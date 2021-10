Los juegos deportivos dominaron las ventas en EUA durante septiembre

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Las críticas van y vienen pero los simuladores deportivos siguen vendiendo como pan caliente y el reciente reporte de ventas de Estados Unidos demostró que las principales franquicias del mercado siguen gozando de éxito. Obviamente, lo anterior significa que la cima durante septiembre fue para un título deportivo, de hecho, si esto fuera la premiación de una carrera diríamos que los juegos de deportes se quedaron con el podio.

Hoy, NPD Group presentó el reporte de ventas de videojuegos correspondiente con septiembre de 2021, donde se confirmó que la racha de 33 meses en el primer lugar de Switch llegó a su fin y el victimario fue PS5, y en el caso de los juegos favoritos en EUA no hubo cambios importantes respecto a lo que pasa en el inicio del año deportivo. Dicho esto, la firma confirmó que Madden NFL 22 repitió por segundo mes como el juego más vendido, logro que se suma a otros como ser el segundo título con mejores ventas en lo que va del año y además se colocó en el primer lugar en las consolas de PlayStation y Xbox, triunfo redondo.

US NPD SW - Madden NFL 22 repeated as the best-selling game of the month. It now ranks as the #2 best-selling game of 2021 year-to-date, and is the 4th best-selling title of the 12 month period ending September 2021. Madden NFL 22 led on both PlayStation and Xbox.