Apple Music podría debutar pronto en PlayStation y Xbox

Aunque su función esencial es correr videojuegos, desde hace años las consolas se convirtieron en auténticos centros de entretenimiento, después de todo era necesario cerrar la brecha con los dispositivos multimedia que se convirtieron en parte de la vida diaria de millones de usuarios. A partir de la generación de PS3 y Xbox 360 se volvió común que aplicaciones populares estuvieran disponibles en las consolas y la tendencia ha seguido y actualmente estamos ante el próximo lanzamiento de Apple Music en PlayStation y Xbox.

En marco del Apple Event celebrado hoy, la compañía norteamiercana reveló información relacionada con la experiencia de entretenimiento en consolas de videojuegos y es que su exitosa aplicación, Apple Music, está por llegar. De acuerdo con la información compartida en el evento, Apple Music está cerca de dar el salto a consolas y aunque no se confirmó cuáles, es claro que se trata de PlayStation y Xbox que actualmente tienen varios sistemas en el mercado: PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.

it looks like Apple Music is coming to Xbox and PlayStation soon 👀 pic.twitter.com/JSY2igzU2E