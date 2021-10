Metroid Dread se mantiene en los primeros lugares de Reino Unido

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Metroid Dread sigue nadando contracorriente en el mercado actual pero vaya que el nuevo título de Samus Aran está haciendo honor a su valentía y fortaleza pues ha logrado destacar en las listas de venta más importantes y en el caso de Reino Unido se mantuvo en los primeros puestos por segunda semana al hilo.

Metroid Dread se aferra a los primeros lugares en Reino Unido

Sabíamos que Metroid Dread no sería el suceso en ventas, pero la expectativa estaba colocada en que hiciera historia para la franquicia y así ha sido desde su debut, resultado por demás positivo. Dicho esto, es momento de ver su desempeño en Reino Unido gracias al reporte de GfK, donde se confirmó que mantuvo la tercera posición pese a una caída de 63% en sus ventas en formato físico. Cabe señalar que esta lista no considera ventas digitales y que además Nintendo no proporciona datos al respecto, por lo que tomando en cuenta ese panorama se puede considerar que al juego le ha ido bien.

Video relacionado: Metroid Dread - Tráiler de Lanzamiento

Curiosamente, la lista de ventas de videojuegos en Reino Unido se mantuvo igual que en la semana debut de Metroid Dread, o sea que FIFA 22 y Far Cry 6 ocuparon el primer y segundo puesto respectivamente.

Por otra parte, e debut de Back 4 Blood dio de qué hablar no solo por llegar al cuarto puesto, sino porque la mayoría de sus ventas en Reino Unido fueron de la versión de PS5 siendo que es un título disponible de inmediato en Xbox Game Pass. Más allá de la competencia de consolas, parece que estas son muy buenas noticias para Turtle Rock, creadores de este sucesor espiritual de Left 4 Dead.

Estos son los juegos más vendidos de la semana en Reino Unido

FIFA 22

Far Cry 6

Metroid Dread

Back 4 Blood

Mario Kart 8 Deluxe

Spider-Man: Miles Morales

Minecraft

Animal Crossing: New Horizons

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Grand Theft Auto V

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente