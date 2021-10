El nuevo Pocky & Rocky debutará mucho más tarde de lo esperado

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El año pasado, Natsume anunció que Tengo Project estaba trabajando en Pocky & Rocky Reshrined, una nueva entrega de la franquicia de disparos con desplazamiento lateral. Pocos meses después se confirmó que el juego llegaría a Occidente y que tenía un lanzamiento agendado para otoño de 2021.

Lamentablemente, Tengo Project anunció que el juego llegará más tarde de lo planeado. A través de su cuenta de Twitter, la desarrolladora reveló que la nueva ventana de lanzamiento es primavera de 2022; es decir, el juego debería debutar entre marzo y junio del próximo año en PlayStation 4 y Nintendo Switch.

El anuncio fue sucinto y no se ahondó en los detalles del retraso, por lo que por el momento sólo se puede especular. Tengo Project también es el estudio encargado del desarrollo de The Ninja Saviors: Return of the Warriors y Wild Guns Reloaded, que revivieron estas franquicias de antaño y el resultado agradó a los fans. Dicho esto, se espera que Pocky & Rocky Reshrined también cumpla con los estándares de sus predecesores, así que los fans no deberían estar preocupados.

En caso de que no conozcas Pocky & Rocky, permítenos contarte que es una serie de disparos con desplazamiento lateral que debutó en tiempos del SNES. Natsume fue la creadora de la franquicia y 30 años después los mismos responsables crearán Pocky & Rocky Reshrined. Pocky & Rocky Reshrined no sólo será secuela del título original, sino que también conservará su gameplay y estilo artístico.

Pocky & Rocky Reshrined debutará en primavera de 2022 en PlayStation 4 y Nintendo Switch. Puedes encontrar más noticias relacionadas esta serie si visitas esta página.

