Fans defienden Metroid Other M y se hace tendencia en Twitter en pleno 2021

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Metroid Other M fue lanzado para el Wii en 2010 e intentó darle una nueva perspectiva a la franquicia, mientras veíamos un lado nunca antes visto de Samus Aran y sus orígenes. A pesar de lo espectacular que se veía el juego, recibió bastantes críticas de los fans. Sin embargo, hubo otro lado de la comunidad que lo disfrutó y lo sigue defendiendo hasta le fecha, a tal grado de hacerlo tendencia 11 años después de su lanzamiento.

Hace poco más de una semana se estrenó Metroid Dread y se ha convertido en un éxito total en los mayores mercados del mundo. No obstante, y para sorpresa de todos, Metroid Other M es el juego del que más se está hablando en este momento.

Metroid Other M is trending. And despite the naysayers it’s a GOOD thing.



It’s a bold game that, despite some flaws, had a strong vision behind it. An attempt to make Samus a person with emotion and inner-thought that I respect. Plus it’s just FUN!



We stan Samus and Other M! ❤️ pic.twitter.com/scxN1oWCVW