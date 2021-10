¡Impresionante! Fan toca Bolero of Fire de Zelda: Ocarina of Time en un volcán activo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

The Legend of Zelda: Ocarina of Time fue y sigue siendo un juego realmente revolucionario que provocó un antes y un después en su género. Desde su lanzamiento, ha recibido un sinfín de homenajes por parte de los fans. Y en esta ocasión uno de ellos acaba de sorprender a toda la comunidad al tocar uno de los temas del título en un ambiente muy poco seguro.

La música del primer The Legend of Zelda en 3D se considera como uno de los aspectos más importantes del juego del año en 1998. No por nada seguimos escuchando diferentes versiones de las canciones conocidas en esa entrega, mientras el misterioso Sheik nos las enseñaba con su arpa.

Uno de los momentos más épicos de Zelda: Ocarina of Time

Como seguramente recuerdas, Link podía provocar diferentes acciones dependiendo de la melodía que tocara con su Ocarina, como teletransportarse, provocar una tormenta o hasta hacer de día o de noche. Debido a esto, la música del título del Nintendo 64 impactó a prácticamente a todos los fans, siendo el Bolero of Fire uno de los más destacados.

Es por ello que un valiente fan de la franquicia, decidió rendirle un homenaje al juego, tocando esa melodía representativa de Death Mountain, y lo hizo en un volcán real para darle el escenario perfecto al momento épico.

El fan no olvidó vestirse de rojo para la ocasión

Como puedes ver en la imagen, y en este video, el fan mostró su amor por The Legend of Zelda como pocos lo han hecho, y tocó Bolero of Fire (arriesgando el pellejo) en el volcán activo Kilauea, en Hawái.

El intrépido fan se trata del usuario de Reddit zaqwa, quien ya ha cautivado y recibido los aplausos de los seguidores de la franquicia gracias a su talento con la ocarina, además de su valentía y concentración al hacer algo como esto en un ambiente natural poco amigable.

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP - CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

“Ver la lava en persona fue una experiencia increíble, definitivamente arriesgado, ¡pero valía la pena verlo!", escribió en su cuenta el usuario que ya alcanzó los 6,000 votos a favor en su publicación.

¿Qué te parece este homenaje al juego de Nintendo? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado sobre The Legend of Zelda: Ocarina of Time aquí.

Video relacionado: Resumen de noticias



Fuente