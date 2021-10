“Lloré hasta dormir”, genio inventó Ethereum porque nerfearon a su personaje de WoW

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

El mundo del blockchain ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Desde promesas de revolución tecnológica, hasta miedo por su posible impacto ambiental han dominado la conversación de este tema. Sea cuál sea tu postura, no puedes negar que es un tema interesante por lo que seguro te has preguntado del origen de alguna criptodivisas. Curiosamente el de Ethereum, moneda que es la base de los NFTs, está en World of Warcraft.

Lo que pasa es que Vitálik Buterin, programador ruso mejor conocido por ser el cofundador de Ethereum y considerado por ser un genio en el mundo del cripto, inventó Ethereum como respuesta a algo que hizo Blizzard. Él mismo lo confesó en la minibiografía que escribió para su perfil en About.me.

Pero, ¿qué rayos fue lo que sucedió? Lo que pasa es que por más de 3 años fue un ferviente jugador de World of Warcraft, pero algo dañó su relación con Blizzard. Sucede que un día nerfearon un hechizo de su brujo y eso le hizo darse cuenta de lo horrible que pueden ser los servicios centralizados.

“Jugaba World of Warcraft felizmente entre 2007 y 2010, pero un día Blizzard quitó el componente de daño del hechizo Succionar Vida de mi querido brujo. Lloré hasta quedarme dormido y un día me di cuenta de los horrores que los servicios descentralizados pueden tener. Pronto decidí renunciar”, escribió Buterin.

Por supuesto que ese no fue el único factor que lo llevó a programar Ethereum. Lo decimos puesto que también lo influenció el descubrir Bitcoin en 2011 y dedicar más de 30 horas por semana a diferentes proyectos relacionados con el mundo de las criptodivisas. También está el hecho de que sintió en que varias personas en este mundo estaban preocupadas de que aplicaciones específicas no eran lo suficientemente generales. Esto último fue el último clavo que lo llevo a desarrollar Ethereum.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Hay algo en el mundo del gaming que te haya inspirado a crear algo que marque diferencia en tu vida?

