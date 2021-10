Sea of Thieves superó los 25 millones de jugadores y lo celebra con regalos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Sea of Thieves debutó en aquel lejano 2018 con reseñas mixtas por parte de la comunidad y la prensa especializada. Si bien su futuro no lucía muy prometedor, los desarrolladores no abandonaron el proyecto y en los meses venideros liberaron actualizaciones y expansiones que mejoraron sustancialmente la experiencia de juego. Afortunadamente, esa labor titánica rindió sus frutos.

A través de un comunicado en el blog oficial de Xbox, Joe Neate, productor ejecutivo en Rare, reveló que Sea of Thieves ya superó la impresionante cantidad de 25 millones de jugadores desde su lanzamiento hace más de 3 años. Esas cifras no necesariamente se traducen a copias vendidas, ya que debemos recordar que el juego está disponible en Xbox Game Pass.

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP ― CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

De cualquier forma, alcanzar esa importante cantidad de jugadores es un logro más que impresionante y es una señal de la excelente popularidad que goza el juego multijugador de Rare. Debemos recordar que en marzo de 2021 superó los 20 millones de usuarios, por lo que sumó otros 5 millones en poco menos de 7 meses.

En marzo, los desarrolladores adelantaron que 2021 sería el año más importante para el videojuego, promesa que cumplieron con creces. No solo debutaron nuevas temporadas con contenido inédito, sino que también un épico y exitoso crossover con Piratas del Caribe zarpó en junio.

¡Aprovecha! Están regalando oro en Sea of Thieves

Por supuesto, superar los 25 millones de jugadores es un logro que vale la pena celebrar y, afortunadamente, Rare quiso involucrar a la comunidad con los festejos.

Joe Neate confirmó en el blog de Xbox que todos los usuarios que inicien sesión entre el 19 y 26 de octubre recibirán un bono especial de 25,000 de oro y 25 doblones. De igual manera, un jugador afortunado que entregue un tesoro durante ese periodo obtendrá un impresionante pago de 25 millones de oro. Es importante señalar que el ganador de esa última promoción se seleccionará al azar.

Por si te lo perdiste: Xbox Game Pass tendrá 4 semanas consecutivas con increíbles lanzamientos exclusivos

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que el juego merece esa cantidad de jugadores? Déjanos leerte en los comentarios.

Sea of Thieves está disponible para Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Encontrarás más información relacionada con este popular título de Rare si visitas esta página.

Video relacionado: Sea of Thieves - Trailer Anuncio Fecha de Lanzamiento Temporada 4

Fuente