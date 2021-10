Hacker logra modificar código de Disney para instaurar el género neutro en un MMO abandonado

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Hay un montón de juegos que quedan abandonados por sus desarrolladores. Por suerte, el destino es bueno con ellos y hay fans que evitan que sean olvidados. Tal es el caso de Toontown, un MMO administrado por Disney que fans están manteniendo vivos. Lo impresionante es que fans incluso están modificando el código de Disney para instaurar el género neutro y así ser mejor para muchas personas.

Lo que pasa es que el equipo detrás de Toontown: Corporate Clash, un server privado que revive Toontown, anunció algunas de sus novedades para su actualización 1.25v. Una de ellas es que eliminaron por completo la opción de elegir género dentro del juego. Esto quiere decir que cualquier personaje podrá usar la prenda que se le antoje.

“Cuando elijas a un Toon, ya no estarás forzado a elegir masculino o femenino y tendrás más libertad que nunca”, explicó el equipo detrás de Corporate Clash.

You may have noticed in our trailer for v1.2.5 that Toons are now able to wear any clothing item, but it doesn't stop there.



In fact, gender has been removed altogether! When creating a Toon, you will not be locked into choosing male or female, and have more freedom than ever! pic.twitter.com/pTIqc5bEsj