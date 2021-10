En 2019, un fan predijo los personajes DLC que llegarían a Super Smash Bros. Ultimate

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Por años, los jugadores de todo el mundo mantuvieron la esperanza de ver a sus personajes favoritos en Super Smash Bros. Ultimate, el popular título de peleas de Nintendo. Por supuesto, las teorías estuvieron a la orden del día pero, naturalmente, la gran mayoría de ellas nunca se materializaron. Sin embargo, hace poco se hizo viral el caso de un jugador que predijo con exactitud cuáles serían algunos de los luchadores DLC.

El 8 de junio de 2019, el usuario NoponDigi decidió compartir su lista de personajes que tenían el potencial de llegar a Super Smash Bros. Ultimate. En el cuerpo del tweet aseguró que al menos uno de ellos lograría formar parte del roster oficial. Sorpresivamente, todos los que mencionó fueron luchadores DLC años después.

En específico, en la lista de este usuario, el cual muchos catalogaron como un profeta, podemos ver a The Hero de Dragon Quest, Banjo-Kazooie, Steve de Minecraft y Sora de Kingdom Hearts. Está de sobra decir que todos ellos alcanzaron su lugar en el roster del éxito videojuego de Nintendo.

One of these 4 are inevitable. pic.twitter.com/HSDJm0LqAI