Mario se convierte en un pirata de One Piece en esta costosa figura de colección

¿Alguna vez te preguntaste cómo luciría Mario si fuera el rey de los piratas dentro del universo de One Piece? Seguramente esta curiosa interrogante nunca cruzó por tu cabeza, algo por lo que no te podemos culpar. Por fortuna, la compañía de juguetes Fat Lane Toys se tomó la molestia de resolver esa duda que nadie tenía con una impresionante y costosa figura de edición limitada.

En específico, la compañía anunció hace poco One Peach: One Love, un paquete que incluye una figura de 25 cm de altura que convierte al popular fontanero de Nintendo en Gold D. Roger de One Piece. También se incluye una bandera de 35 cm y un bonito cofre del tesoro de 35 cm de alto.

Como podemos observar en las imágenes de arriba, Mario luce realmente aterrador en la figura de edición limitada. Eso sí, es importante señalar que Fat Lane Toys solo fabricará 300 unidades en todo el mundo y la producción no empezará hasta que se completen todos los pedidos, un proceso que puede demorar de 3 a 4 meses.

Este impresionante paquete costará $440 USD, aunque sus responsables señalaron que el envió no está incluido y, por obvias razones, el precio está sujeto a cambios según la moneda y el país del comprador.

Fat Lane Toys estima que los envíos tendrán lugar a finales de febrero de 2022, mientras que también prometió que muy pronto revelará las tiendas autorizadas para vender la figura.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta estatua de edición limitada? ¿Planeas comprarla? Déjanos leerte en los comentarios.

