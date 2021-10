Un MMO prehistórico usará NFT para dejar registro de las especies y dejarte evolucionar su mundo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Los Token no fungibles (mejor conocidos como NFT) son bienes digitales únicos que tienen el potencial de aprovechar el blockchain de Ethereum para ofrecer nuevas experiencias. En este momento son como un lienzo en blanco para la industria del gaming y creativos desarrolladores están buscando formas de aprovecharlos para crear experiencias diferentes dentro del mundo del gaming. Uno de ellos se llama Cradles: Origin of Species, un MMORPG prehistorico que busca aprovechar los NFT para dejar la marca del paso del tiempo dentro de su mundo.

Lo primero que debes de saber sobre Cradles: Origin of Species es que se trata de un juego de mundo abierto que explorará el orígen de la vida. De este modo, sus mundos podrán iniciar desde el eón hádico para ir progresando hacia el orígen de las especies y a partir de ahí comenzar a dejar marca de lo que existió. La idea es que los desarrolladores vayan implementando a criaturas extintas de una forma gradual y constante. Los metadatos de todos estos seres serán registrados en el blockchain para que así dejen su marca en el mundo.

Aunque las criaturas estarán registradas en el blockchain, habrá quienes no van a querer respetar su vida. A lo que vamos es que en Cradles tendrás que pelear contra Plaguer y Disaster, las fuerzas más poderosas del mundo trifásico. Se trata de semidioses que infectan a las criaturas para acabar con el balance ecológico y también pueden provocar climas adversos o terremotos. Así pues, te enfrentarás a un mundo hostil en el que la vida es frágil.

Una de las mecánicas que más llaman la atención de Cradles: Origin of Species es que sus desarrolladores no quieren imponer reglas sobre los mundos o limitar a los jugadores de alguna forma. Esta libertad no es sinónimo de complejo libertinaje puesto que las acciones y decisiones de la comunidad tendrán consecuencias muy graves. Lo que pasa es que los mundos de Cradles son perecederos, por lo que es posible llevar a varias especies a la extinción y convertirlo en un lugar inhóspito. Si eso sucede, el caos provocará que el mundo sea cerrado por un tiempo y se abrirá hasta que todo esté tranquilo de nuevo.

“Durante los cierres de los mundos, todos los jugadores pierden acceso a los beneficios del mundo y monedas almacenadas. De lo contrario, si manejan el sistema para tareas como completar renovaciones, ayudar a personajes no jugables a vivir o castigar a perpetradores, Cradles entregará ricas recompensas”, explicó DRepublic, compañía encargada de Cradles.

Todo este diseño busca llevarnos a situaciones interesantes de gameplay emergente. Por ejemplo, si un jugador se quiere pasar de listo en un mundo lleno de orden al acabar con los últimos especímenes de una criatura en peligro de extinción, entonces se pondrá un botín sobre su cabeza. Así pues, los jugadores tendrán la oportunidad de buscarlo para derrotarlo y recibir una jugosa recompensa. Por otro lado, tal vez los jugadores prefieran el caos, ya que serán los servidores más caóticos y hostiles los que ofrecerán mejores recompensas. ¿Será posible un balance? La comunidad tendrá que descubrirlo.

Cradles: Origin of Species busca involucrar a su comunidad

Otro punto importante es que Cradles: Origin of Species busca ser una experiencia en la que su comunidad pueda dejar marca. Es por esto que tendrá una opción conocida como Mod Slots.

“¿Qué diantres son los Mod Slots”, te estás preguntando, probablemente. Se trata de mods desarrollados por la comunidad o el equipo de DRepublic y los cuales serán conocidos como Instancias. Pueden ser mods que añadan contenido de gameplay, que agreguen una historia original o alguna forma de generar ingresos.

Mundos que evolucionan

Las Instancias más interesantes pueden ser insertadas en el juego por cierto periodo. Durante ese tiempo, los jugadores pueden experimentar todo lo que el mod tiene por ofrecer para obtener equipamiento exclusivo. Cabe mencionar que estos mods pueden venderse por medio del blockchain para que su creador consiga ganancias.

Un punto importante es que la comunidad puede elegir cuál es el mod en el que quieren seguir jugando después de probar varios. Con esto se espera que la comunidad sea la que dé dirección al juego y a la narrativa de cada uno de los mundos disponibles en Cradles: Origin of Species. Lo anterior también busca entregar contenido fresco y nuevo constantemente.

¿Cómo estarán presentes el blockchain y los NFT en Cradles?

Ahora, por supuesto que el blockchain se aprovechará de más maneras además de hacer que sus criaturas dejen marca en el mundo o para vender mods. Pero, ¿de qué formas existirán los NFT en Cradles: Origin of Species?

Lo primero es que hay que tener en cuenta que se ofrecerán diferentes tipos de NFT “en cantidades masivas”. En primer lugar tenemos los NFT relacionados con combates, como armas, piezas de armadura y más. El otro tipo de NFT son aquellos que no están relacionados con los combates, como mascotas y criaturas

La economía de Cradles girará alrededor de 4 tokens diferentes. Cada uno de ellos tendrá funciones diferentes dentro de la experiencia.

DRepublic Coin (DRPC)

Habrá un total de 5000 millones de unidades de DRPC en el mundo y la oferta inicial pondrá 3 millones de unidades de DRPC a la venta. Los DRPC se podrán utilizar para comprar el NFT de admisión al juego, así como bienes físicos que estarán acompañados de NFT virtuales.

Energy Crystal

Es la divisa virtual de los mundos de Cradles: Origin of Species y están acuñados con las monedas de la plataforma. Los Energy Crystal se pueden conseguir completando misiones y surgen para comprar contenido como NFTs o rentar objetos de alto nivel, pagar transacciones o transformarse en cristales de alto nivel. Igual se pueden utilizar para modificar el mundo.

Hyper Crystal

Se usan para fortalecer los objetos y buscan crear valor dentro del juego. Se pueden entregar a NPCs para crear NFTs no intercambiables o para crear el Legendary Crystal.

Legendary Crystal

Es el material más poderosos en Cradles. Quien lo tenga tendrá un color personalizado en su nombre para que así quede claro que es un jugador de alto nivel. También se pueden intercambiar por NFTs no intercambiable o adquirir NFTs fuera del blockchain. Igual sirven para crear crystal clusters que producen cristales a un ritmo constante.

Armadura, armas y más cosas que podrás comprar

Apenas es el inicio de Cradles

Antes de terminar queremos recordarte que Cradles es un proyecto en desarrollo. Es por esto que existe la posibilidad de que algunos detalles se ajusten. Dicho esto, suena como un proyecto que tiene potencial. Habrá que seguirle la pista para ver qué es todo lo que DRepublic entrega en su primera versión pública.

Ten en cuenta que el lanzamiento de Cradles: Origin of Species será en octubre de 2022. Dicho esto, se espera que su demo esté disponible en diciembre de este año y que ahí la comunidad pueda ver lo que se está preparando.

Los planes a mediano plazo para Cradles

¿Qué te pareció la propuesta de Cradles: Origin of Species? ¿Crees que es una propuesta interesante y con potencial? Cuéntanos en los comentarios.

Recuerda que en el sitio oficial de Cradles: Origin of Species puedes ver todos los detalles sobre este proyecto NFT. Igual te recomendamos revisar su Whitepaper para revisar a detalle lo que esta propuesta busca.