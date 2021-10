Dying Light debutó en Switch pero es imposible conseguirlo en Europa

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Dying Light es uno de los mejores juegos de zombis que se han hecho en los últimos años y por fin los usuarios de Switch pueden vivir la acción y el terror de esta entrega de Techland. Sin embargo, lo que se perfilaba como un buen debut en la exitosa consola de Nintendo se ha topado con un muro en toda Europa y es que alguien olvidó que sobre este juego pesa una prohibición que data desde 2015.

En marco del debut de Dying Light Platinum Edition para Switch, los usuarios de la consola en Europa se preparaban para adquirir el título en la eShop, sin embargo, al entrar en la tienda digital de Nintendo no encontraron el juego. Claro que al inicio se pensó en algún detalle de calendario, pero las horas pasaron y el juego seguía sin aparecer en la plataforma digital. Ante la ausencia, la comunidad no tardó en preguntar por todos lados sobre lo que había pasado y en el subreddit de Dying Light, un empleado de Techland explicó lo que pasaba.

Time to break the limits! #DyingLight Platinum Edition is now available on @NintendoSwitch.



Take the action with you—anytime, anywhere. Survive solo or with friends in local and online co-op.



Get it now at https://t.co/KUOkCEnZt6.

#NintendoSwitch pic.twitter.com/G8CYtyBUmU