The Witcher: Wild Hunt para PS5 y Xbox Series X|S está muy cerca

Puede que con Cyberpunk 2077, CD Projekt se haya llevado el chasco de su vida, pero vaya que la compañía polaca sigue teniendo un as bajo la manga y se trata del infalible: The Witcher: Wild Hunt. Poco hay para discutir, pues se trata de uno de los mejores juegos de la generación pasada y la simple idea de verlo con mejoras propias de la Next-Gen es suficiente para elevar el hype y tal parece que pronto podremos revivir esta legendaria aventura en PS5 y Xbox Series X|S.

The Witcher: Wild Hunt se prepara para la nueva generación

Cuando CD Projekt confirmó que The Witcher: Wild Hunt tendría una edición para PS5 y Xbox Series X|S no se mencionó ventana o fecha de lanzamiento alguna, pero se aseguró que llegaría en algún momento de 2021. Pues bien, el año está por terminar, se acerca la temporada de fiestas y parece que es el momento ideal para que Geralt de Rivia haga su debut en las nuevas consolas de Sony y Microsoft, esto luego de que PEGI, encargados de revisar y clasificar contenido en Europa, listaran el juego para PS5 y Xbox Series X|S.

The Witcher: Wild Hunt podría debutar pronto en PS5 y Xbox Series X|S

De acuerdo con la información que se encuentra en el sitio oficial de PEGI, el registro de The Witcher 3: Wild Hunt - Game Of The Year Edition fue actualizado hoy, 19 de octubre, y aunque indica que esa es la fecha de lanzamiento, se trata de un placeholder que hace pensar en cuestión de simples detalles para que el juego por fin llegue a PS5 y Xbox Series X|S.

Tomando en cuenta lo que se sabe, oficial y extraoficialmente, The Witcher: Wild Hunt aprovechará el poder de PS5 y Xbox Series X|S para ofrecer mejoras importantes a nivel visual y desempeño, además de que se apoyará en tecnología ray tracing. Por otra parte, se dice que el proyecto se apoyará en mods creados por la comunidad para mostrar su mejor cara hasta el momento. Cabe señalar que el estudio encargado de esta versión es Saber Interactive, quienes ya demostraron que pueden hacer maravillas con el juego llevándolo a Switch.

Finalmente, te recordamos que The Witcher: Wild Hunt en su versión de nueva generación se venderá como juego aparte para quienes no lo hayan comprado y en el caso de aquellos que tengan una copia estará disponible como actualización gratuita.

