Presentan el póster oficial de Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Más allá de la polémica por sus primeros avances, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, reboot cinematográfico de la franquicia de Capcom, sigue generando hype pues se espera que cuando menos logre transmitir el terror y los elementos más importantes del inicio de la historia, esto porque estará basada en las 2 primeras entregas. A unas semanas del lanzamiento, la campaña promocional ya comenzó y recién se reveló el póster oficial.

Conoce el póster oficial de Resident Evil: Welcome to Raccoon City

La previa al estreno de Resident Evil: Welcome to Raccoon City ha visto la llegada del póster oficial de esta película que se estrenará en cines el próximo 25 de noviembre y que buscará una aproximación más fiel a los juegos de la franquicia, de ahí que esté totalmente alejada de las películas protagonizadas por Milla Jovovich que salieron hace años. Como se informó, Resident Evil: Welcome to Raccoon City mostrará el inicio de la pesadilla zombi en Raccoon City, por lo que encontraremos a los personajes que protagonizaron los primeros títulos.

Póster oficial de Resident Evil: Welcome to Raccoon City

El póster oficial de Resident Evil: Welcome to Raccoon City muestra a Kaya Scodelario como Claire Redfield, Hannah John-Kamen en el papel de Jill Valentine, Robbie Amell haciendo lo propio como Chris Redfield, Tom Hopper dando vida a Albert Wesker y Avan Jogia como Leon S. Kennedy.

Así pues, todo está listo para que el próximo 25 de noviembre regresemos de una forma diferente a la pesadilla zombi de Raccoon City que dio origen a una de las franquicias de videojuegos más exitosas e icónicas.

¿Cuál es tu expectativa para Resident Evil: Welcome to Raccoon City?

