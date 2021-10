Resident Evil: nuevo video muestra lo fiel que será la próxima película a los juegos

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La próxima película live-action de Resident Evil, Welcome to Raccoon City, en los últimos días ha dado mucho de qué hablar luego de que revelara sus primeros trailer. Los encargados del proyecto habían dejado claro que no buscan que la cinta sea un cosplay de los juegos; sin embargo, en lo que respecta a la ambientación, será diferente, pues la producción puso gran atención a los detalles para recrear los juegos en la película.

Capcom lanzó un nuevo video enfocado en Resident Evil: Welcome to Raccoon City, en el cual aparece Johannes Roberts, guionista y director de la película, que asegura que el proyecto es "una muy fiel adaptación de los juegos de Resident Evil" creada "con amor al juego" y revela además que cada cuadro tiene detalles de los títulos.

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City será fiel a los videojuegos

Así, se muestran algunos que se pudieron ver en los primeros trailers de avance que se compartieron días atrás. Por si no los identificaste, el director presenta algunos, como el portón del Orfanato de Raccoon City y la secuencia inicial de Resident Evil 2 Remake, en la que se deja ver al conductor de un trailer comer una hamburguesa, y hasta el diseño del trailer mismo.

De igual forma, escenarios icónicos de los juegos fueron recreados con gran atención al detalle, como el Departamento de Policía de Raccoon City (R.P.D.) y los interiores de la Mansión Spencer. No te contamos más y mejor te dejamos con el video a continuación para que cheques las similitudes.

Por si te lo perdiste: este trailer comunica de mejor manera el horror de Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

¿Qué te pareció la recreación de estos detalles de los juegos en la película? Cuéntanos en los comentarios.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City debutará en cines el próximo 25 de noviembre. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Resident Evil si visitas esta página.

Video relacionado: La historia detrás de Resident Evil

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente