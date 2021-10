Golden Joystick Awards 2021: exclusivos de PlayStation en consolas lideran nominaciones

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El año está muy cerca de acabar y como en previas ocasiones, se avecinan eventos que buscan premiar los mejores videojuegos que debutaron en este periodo. Uno de los primeros eventos que arrancarán con esta temporada de ceremonias son los Golden Joystick Awards 2021, su lista de nominados ya está disponible y destacan juegos exclusivos de PlayStation en consolas.

La 39.ª edición de los Golden Joystick Awards se llevará a cabo de forma completamente digital el próximo 23 de noviembre y GamesRadar acaba de compartir la lista de nominados en las 18 categorías.

La nominación más importante es la del Ultimate Game of the Year. En esta categoría hay 10 juegos, y los que destacan son las grandes producciones DEATHLOOP, Psychonauts 2, Resident Evil Village, Metroid Dread y Ratchet & Clank: Drift Apart.

Juegos de PlayStation lideran nominaciones

Ya que hablamos de juegos que destacaron, debes saber que el juego que se llevó más nominaciones es DEATHLOOP, con 5 en diferentes categorías. Precisamente 2 de los 3 juegos con más nominaciones son exclusivos de PlayStation en consolas. El segundo es Ratchet & Clank: Rift Apart, que comparte la posición número 2 con Resident Evil Village.

Es importante mencionar que DEATHLOOP también está disponible en PC y es cuestión de tiempo para que llegue a consolas Xbox. Algo interesante es que en la lista también hubo muchos juegos desarrollados por estudios internos de Xbox Game Studios, como Psychonauts 2, Microsoft Flight Simulator y el mismo DEATHLOOP. Precisamente Arkane Studio y Double Fine están compitiendo en la categoría de estudio del año.

La lista de nominados fue seleccionada por varios medios de videojuegos, pero serán los usuarios los que decidirán cuales títulos serán los ganadores. La votación estará abierta hasta el próximo 5 de noviembre a través de esta página.

A continuación te dejamos con la lista completa.

Mejor narrativa

Life is Strange: True Colours

Psychonauts 2

Wildermyth

12 Minutes

Chicory: A Colorful Tale

Tales of Arise

Mejor multijugador

Deathloop

It Takes Two

Chivalry 2

Back 4 Blood

Valheim

NARAKA: BLADEPOINT

Mejor diseño visual

Ratchet & Clank: Rift Apart

Psychonauts 2

The Artful Escape

Little Nightmares 2

Hitman 3

Genesis Noir

Mejor juego indie

Death's Door

Chicory: A Colorful Tale

Old World

Wildermyth

Bonfire Peaks

Sable

Estudio del año

Io Interactive

Arkane

Housemarque

Double Fine

Capcom

Draknek & Friends

Mejor expansión de juego

Ghost of Tsushima: Iki Island

Final Fantasy 7 Remake: Episode Intermission

The Outer Worlds: Murder on Eridanos

Sims 4: Cottage Living

Super Mario: Bowser's Fury

DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2

Juego del año para móviles

Clap Hanz Golf

Fantasian

Overboard!

Alba: A Wildlife Adventure

Cozy Grove

League of Legends: Wild Rift

Mejor audio

Returnal

Jett: The Far Shore

Sable

Little Nightmares 2

Resident Evil Village

The Artful Escape

Mejor plataformero

Jason Kelley - Colt Vahn, Deathloop

[li]Erika Mori - Alex Chen, Life is Strange: True Colors

[li]Maggie Robertson, Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

[li]Ozioma Akagha - Julianna Blake, Deathloop

[li]Jennifer Hale - Rivet, Ratchet and Clank: Rift Apart

[li]Elijah Wood - Gristol/Nick the Post Guy, Pschonauts 2

Mejor comunidad de juego

Final Fantasy 14

No Man's Sky

Dreams

Monster Hunter Rise

Destiny 2

Magic: The Gathering Arena

Juego del año para PC

Wildermyth

Chivalry 2

Old World

Hitman 3

Pathfinder

The Forgotten City

Juego del año de PlayStation

Returnal

Deathloop

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil: Village

Death Stranding Director's Cut

Kena: Bridge Of Spirits

Juego del año de Nintendo

New Pokemon Snap

Neo: The World Ends with You

Monster Hunter Rise

Bravely Default 2

WarioWare: Get It Together

Metroid Dread

Juego del año de Xbox

Lost Judgment

The Ascent

Psychonauts 2

Microsoft Flight Simulator

The Artful Escape

12 Minutes

Mejor hardware de gaming

PS5

Xbox Series X

Xbox Series S

NVIDIA GeForce RTX 3080

Nintendo Switch OLED

WD_BLACK SN850 NVMe SSD

Premio al juego continuo

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy 14

Destiny 2

GTA Online

Genshin Impact

Fortnite

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Rocket League

Counter-Strike: Global Offensive

Juego más buscado

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

Halo Infinite

Marvel's Midnight Suns

GTA V: Enhanced Edition

Skate 4

Elden Ring

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Pokemon Legends: Arceus

Starfield

Gotham Knights

Juego del año definitivo

Deathloop

Psychonauts 2

Resident Evil Village

Ratchet and Clank

Wildermyth

Hitman 3

The Forgotten City

It Takes Two

Metroid Dread

Mass Effect Legendary Edition

¿Qué juego te gustaría que ganara el máximo premio? Cuéntanos en los comentarios.

El juego con más nominaciones, DEATHLOOP, debutó el pasado septiembre en PlayStation 5 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas su ficha.

