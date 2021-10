Se cumplen 5 años desde que el Switch fue mostrado por primera vez

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Hoy es un día especial para todos los fans de Nintendo, ya que este 20 de octubre se cumplen 5 años desde que Nintendo presentó su consola híbrida con un video que sorprendió a todos.

Mario instantes antes de la revelación del Switch

Fue el 20 de octubre de 2016 cuando la compañía japonesa mostraba al mundo el rumbo que tomaría su estrategia después del accidentado paso del Wii U, todo ello para tratar de recuperar el lugar dentro de la industria que tantos años consiguió.

Como seguramente recuerdas, el trailer se inició con The Legend of Zelda: Breath of the Wild y poco a poco pudimos conocer el para entonces curioso y extraño hardware que era una consola casera y portátil al mismo tiempo.

Aquí lo puedes ver de nuevo:

Ya estamos en 2021 y todo indica a que Nintendo tomó la decisión correcta con el Switch y, a pesar de las quejas de siempre donde se le exige más potencia en el hardware, su consola actual ha demostrado con creces que lo más importante son los juegos.

Seguramente tendremos Switch para rato y los usuarios de la híbrida seguirán recibiendo juegos importantes como The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 y Pokémon Legends: Arceus, por lo que estamos seguros que su éxito se mantendrá por varios años más.

¿El Switch resultó lo que esperabas? Platícanos en los comentarios.

