Cyberpunk 2077 y The Witcher: Wild Hunt para PS5 y Xbox Series X|S se retrasan

CD Projekt RED tiene planeas versiones de nueva generación de Cyberpunk 2077 y The Witcher: Wild Hunt que saquen jugo a todo lo que ofrecen PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La idea era que estos lanzamientos llegaran este año, pero eso no sucederá.

Lo que pasa es que, por medio de un comunicado, CD Projekt RED anunció el retraso de las versiones de nueva generación de Cyberpunk 2077 y The Witcher: Wild Hunt. Es por lo anterior que la actualización para Cyberpunk 2077 ahora llegará en algún punto del primer trimestre de 2022. Por su parte, The Witcher: Wild Hunt de nueva generación debutará hasta el segundo trimestre del próximo año.

Pero, ¿qué fue lo que provocó este retraso? Lo que pasa es que CD Projekt RED recibió reportes de los equipos que están supervisando el desarrollo de ambos juegos y ahí se dieron cuenta que la mejor opción era retrasarlo para darle unos meses adicionales de desarrollo.

IMPORTANT PRODUCTION UPDATE pic.twitter.com/KOnaIVOt4v — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 20, 2021

Se trata de una decisión que seguramente decepcionará a más de uno, pero, sin duda, CD Projekt RED hizo lo correcto. Recordemos que Cyberpunk 2077 debutó en un estado muy pobre y eso lo convirtió en el blanco de muchas críticas. Esperemos que este retraso sea suficiente para que la versión de nueva generación de estos 2 RPG sea lo que los fans merecen.

Y tú, ¿estás emocionado por esta noticia? ¿Esperabas que Cyberpunk 2077 y The Witcher: Wild Hunt llegaran a PS5 y Xbox Series X este año? Cuéntanos en los comentarios.

Cyberpunk 2077 llegó a finales de 2020 a PlayStation 4, Xbox One y PC. Puedes saber más sobre este RPG si haces clic aquí. Por otro lado, The Witcher: Wild Hunt se puede disfrutar en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Sigue este enlace para saber más sobre este aclamado título.

