Estos son los principales lanzamientos del Switch para el resto del año

El Switch sigue manteniendo un gran éxito a pesar de la fuerte llegada de PlayStation 5 y Xbox Series S/X. Uno de los principales lanzamientos de la consola fue Metroid Dread que llegó el pasado 8 de octubre. Sin embargo, los poseedores de la híbrida pueden estar tranquilos, ya que aún faltan varias joyas por llegar en este final de 2021.

Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl saldrá el 19 de noviembre

A lo largo de este año, la consola de Nintendo ha recibido un gran número de juegos importantes que han mantenido las buenas ventas del hardware. Podemos poner algunos ejemplos como Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, No More Heroes III, WarioWare: Get It Together! y Pokémon Snap, entre muchos otros.

No obstante, la plataforma aún tiene mucho que ofrecer por el resto del año y es debido a ello que te traemos una lista con los juegos que llegarán en los próximos días, semanas y meses al Switch.

Aquí la puedes ver:

Mario Party Superstars - 29 de octubre

Animal Crossing: Happy Home Paradise - 5 de noviembre

Shin Megami Tensei V - 12 de noviembre

Pokémon: Brilliant Diamond y Shining Pearl - 19 de noviembre

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - 3 de diciembre

Big Brain Academy: Brain vs Brain - 3 de diciembre

Además de esos juegos exclusivos, no podemos dejar de mencionar otros multiplataforma como Marvel’s Guardians of the Galaxy (26 de octubre); Project Zero: Maiden of Black Water (28 de octubre); Blue Reflection: Second Light (9 de noviembre); y Star Wars: Knights of the Old Republic (11 de noviembre).

Y por supuesto, los juegos del Nintendo 64 y del SEGA Genesis también ayudarán a completar el catálogo de la consola con el Paquete de Expansión del Nintendo Switch Online que llegará el próximo 26 de octubre.

¿Qué te parece lo que se le viene al Switch en el futuro cercano? Cuéntanos en los comentarios.

