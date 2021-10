Xbox reconoce que sus exclusivos aún no se comparan con los de Sony

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Sony lleva alrededor de 5 años más que Microsoft en la industria de los videojuegos. La compañía japonesa ha sabido aprovechar su antigüedad en el mercado y hoy por hoy tiene unas de las mejores franquicias y gran experiencia en el negocio. Xbox no se queda muy atrás, pero uno de los jefes de la red de estudios internos reconoce que la marca aún no se compara con PlayStation.

El jefe de Xbox Game Studios, Matt Booty, estuvo presente en una entrevista con Kinda Funny Games y llamó mucho la atención porque aprovechó para alabar el buen trabajo que Sony hace con sus estudios y producciones de alto nivel, algo con lo que Xbox todavía no puede compararse.

Jefe de Xbox Game Studios echó flores a PlayStation

En la parte de la plática en cuestión, Booty elogió la manera en la que Sony maneja su red de estudios y como apuesta por grandes producciones, que logran cautivar al público, y que es algo en lo que, en sus palabras, Xbox todavía no puede competir a la par.

"Me quito el sombrero ante Sony, su sistema de estudios y los líderes que han tenido, es fantástico, no puedes discutir sobre la calidad y la factura de juegos que ofrecen y en los cuales trabajan justo ahora. Kudos y mis respetos para ellos. Creo que hay un cierto tipo de juego que genera una expectación, se convierte en tu momento principal. Es un juego que se ajusta a esa intersección de todos pueden jugarlo y es un gran mundo que puedes habitar. Creo que ese tipo de juegos es importante. Y, ciertamente, ha sido un lugar donde no hemos estado. No hemos podido estar en relación 1:1 con Sony", confesó sinceramente Booty.

Precisamente hoy pudimos ver la sensación que PlayStation genera en la industria con el anuncio del arribo de God of War (2018) a PC, que generó un gran revuelo tan pronto se hizo oficial la información.

Xbox intenta ofrecer juegos similares a los de PlayStation

El directivo hixo muchos elogios a Sony, pero expresó que, más allá a hacer juegos que compitan directamente con exclusivos de PlayStation, Xbox quiere ofrecer los geniales mundos y personajes icónicos de PlayStation.

"No quiero necesariamente hablar sobre '¿cuál es nuestro Uncharted?', '¿cuál es nuestro Horizon Zero Dawn?', '¿cuál es nuestro éste?', '¿cuál es nuestro aquello?'", expresó Booty. "No creo que eso haga bien a nadie. ¿Cuáles son esos juegos que tienen temas universales, que tienen un gran mundo en el que las personas quieren perderse, que tienen personajes verdaderamente bien logrados, y realmente altos valores de producción? Eso es lo que absolutamente queremos conseguir".

Sin embargo, como te comentamos, Microsoft no se ha quedado atrás. Aunque, como menciona Booty, la potencia de las IP de Xbox no se compara con las de PlayStation o las de Nintendo, Microsoft ha hecho un trabajo encomiable para continuar desarrollando su potencial creativo, ya sea anexando estudios externos a su red de Xbox Game Studios (y se prometieron más adquisiciones) o mejorando sus propios estudios en los últimos años, un esfuerzo que rinde cada vez más frutos y que crece con sus servicios, como el exitoso Xbox Game Pass.

Aunado a esto, Microsoft está apostando fuertemente por hacer crecer la marca en territorios en los que Xbox ha tenido pobre presencia, como Japón, y los resultados pueden comenzar a divisarse en el horizonte.

¿Qué opinas de las declaraciones de Booty? ¿Crees que Xbox estará a la par de PlayStation en los próximos años? Cuéntanos en los comentarios.

