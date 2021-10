Chris Ayres, voz de Freezer en Dragon Ball Super, falleció a los 56 años

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Lamentablemente, la industria del doblaje está de luto una vez más. Hace unas horas trascendió la noticia del lamentable fallecimiento de Chris Ayres, prestigioso actor de voz estadounidense que es reconocido por interpretar a Freezer en Dragon Ball Super y un sinfín de personajes más en animes, videojuegos y películas.

La triste noticia del fallecimiento de Chris Ayres fue confirmada por su pareja, Krystal LaPorte, a través de una publicación en Twitter. El actor de voz perdió la vida durante la noche del pasado lunes 18 de octubre a los 56 años de edad.

Krystal LaPorte, quien también se desempeña como actriz de voz, confirmó que Chris Ayres murió pacíficamente en compañía de su madre, hermano y novia. Si bien la causa exacta del fallecimiento no fue revelada en la publicación, se cree que una enfermedad pulmonar crónica que sufría el actor desde hace unos años fue la causante.

“Chris los amaba a todos. Lo mucho que amaba a otras personas llenaba buena parte de nuestras conversaciones. Para aquellos que realmente lo amaron también, gracias. Para aquellos que se mantuvieron en contacto, quienes estaban al tanto, quienes le recordaron que él era mucho más que su trabajo, ustedes fueron el combustible de su lucha”, reza el comunicado de Krystal LaPorte.

Tras darse a conocer esta desgarradora noticia, decenas de fanáticos y múltiples personalidades de la industria del doblaje se pronunciaron en redes sociales con palabras de respeto hacia el prestigioso actor estadounidense y condolencias para sus familiares y allegados.

Chris Ayres tuvo una gran carrera artística

Como actor de doblaje, Chris Ayres logró prestar su voz para Freezer en las series Dragon Ball Z Kai y Dragon Ball Super. Así mismo, trabajó en los últimos largometrajes de la franquicia, así como en los videojuegos Dragon Ball Z: Kakarot y Dragon Ball FighterZ.

De igual manera, participó en los doblajes en inglés de más de 30 animes, entre los cuales encontramos a Saint Seiya, Intial D, Macross, Fairy Tail, Golgo 13, Full Metal Panic?, GANTZ, etcétera.

Si bien su faceta como actor de voz era la más famosa, Chris Ayres tuvo una exitosa carrera como guionista y director de teatro, mientras que también se desempeñó como coreógrafo de peleas.

En LEVEL UP nos unimos a las condolencias y deseamos que Chris Ayres tenga paz en su descanso eterno.

