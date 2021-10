Xbox: no dudamos en trabajar con Crystal Dynamics para Perfect Dark

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

The Initiative, equipo recién formado en Xbox Game Studios, es un auténtico Dream Team pues tiene creativos que han participado en muchos de los juegos más exitosos de la generación pasada. Tuvieron que pasara muchos meses para saber en qué trabajaba el estudio hasta que se reveló que traerán de vuelta a Perfect Dark, anuncio que elevó el hype. Recientemente, se informó que The Initiative no está solo en esta misión y que trabajará con Crystal Dynamics, algo que generó dudas, pero que de acuerdo con el jefe de Xbox Game Studios, es algo para celebrar.

Microsoft aproechó la única oportunidad que había para trabajar con Crystal Dynamics

La integración de Crystal Dynamics, responsables de la reciente trilogía de Tomb Raider y del polémico Marvel's Avengers dio de qué hablar hace semanas pues no parecía que un equipo del tamaño de The Initiative necesitara ayuda. Sin embardo, esto es más común de lo que se piensa en el gaming y más que ayuda, se trata de una colaboración creativa que surgió de una oportunidad única. Lo anterior fue revelado por Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, quien estuvo en el show Kinda Funny Games (vía Gamingbolt), donde habló sobre la manera en que tuvo lugar este encuentro.

¿Crystal Dynamics dará identidad a la protagonista de Perfect Dark?

De acuerdo con el jefe de Xbox Game Studios, Microsoft tuvo conocimiento de que Crystral Dynamics, estudio de Square Enix, tenía un espacio para trabajar en un proyecto y de inmediato pensaron en The Initiative y Perfect Dark: "tenemos un equipo con experiencia construyendo el tipo de cosas que estamos desarrollando y que ha trabajado con algunas de las personas que ahora están disponibles. No era una situación estándar porque generalmente no se presentan a sí mismos como una especie de estudio de co-desarrollo como sucede con otros, pero encontramos una manera de hacerlo funcionar y creo que fue a través de algunas de las conexiones personales que tenemos. Estoy entusiasmado con eso, solo en términos de lo que agrega al equipo que ya tenemos en The Initiative y, nuevamente, se trata de un recurso demasiado valioso en este momento en la industria como para dejarlo pasar".

Tomando en cuenta lo que dice Matt Booty, es probable que Crystal Dynamics se vaya a encargar de darle identidad a la protagonista de Perfect Dark, pues si algo hay que destacar del estudio es que hizo lo mismo con Lara Croft luego de años en los que la franquicia no encontraba el camino.

¿Piensas que Crystal Dynamics y The Initiative entregarán un juegazo con Perfect Dark?

