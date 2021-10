Aprueban patente de Sony para expulsar jugadores vía votación

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Para nadie es un secreto que PlayStation está interesado en dar valor a su marca con sus exclusividades pero también con un entorno en línea con elementos particulares que lo distingan de los que ya existen en el mercado. La compra de EVO, el prestigioso torneo de juegos de pelea, así como la información sobre patentes relacionadas con una escena competitiva para todo nivel hace pensar en que en algún momento Sony construirá una plataforma digital para ello. Asimismo, el poder de PS5 y la facilidad para hacer streams lucen como el complemento adecuado, pero esto podría incluir un polémico sistema revelado a través de una patente que recién fue aprobada.

La polémica patente de PlayStation para expulsar jugadores

De acuerdo con información de Kotaku, la patente nombrada "Espectadores votan para enviar a la banca a un jugador en un videojuego" fue aprobada por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos. ¿Por qué es relevante esto? Pues la idea de Sony es implementar un sistema que funcione en su sistema en línea y que permita que los espectadores de un stream puedan votar para decidir si el streamer debe ser expulsado, ya sea de la sesión o incluso del videojuego mismo por motivos tan diversos como "mal comportamiento, falta de deportividad, desempeño deficiente".

Un proceso de votación definirá si un jugador o streamer debe ser sancionado

Según la información de la patente, esto no sucederá de forma arbitraria pues funcionará mediante votación y se requiere que 60% de los espectadores o jugadores estén de acuerdo para que la sanción se aplique. Asimismo, la patente refiere que este sistema será de paga, esto para evitar un mal uso y bajo la idea de que si un usuario está pagando por ello no tomará decisiones a la ligera, aunque nunca se sabe en una época plagada de toxicidad en los entornos en línea de los videojuegos.

Por otra parte, este sistema también aplicará a las sesiones multijugador, por lo que en caso de que los miembros de la partida no estén de acuerdo con el comportamiento o desempeño de un jugador, podrán votar para sacarlo de la misma y enviarlo a otra o, en dado caso, expulsarlo para no volver a jugar con él. El detalle aquí es que el jugador sancionado no tiene oportunidad de revertir la decisión.

De la misma forma, la información de la patente indica que´el voto de los jugadores con mayor nivel y experiencia tendrá mayor peso en los procesos de votación, esto con la finalidad de reconocer a los usuarios que demuestren que no son simples trolls en busca de perjudicar.

