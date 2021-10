Conoce como podrás disfrutar gratis Star+ por 3 días con el Pase Libre

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Vivimos en una época con distintos servicios compitiendo por el mercado y cada uno ofrece contenido exclusivo que, al final, es el que atrae a la audiencia y el que impulsa las suscripciones. Una de las ofertas de contenido más importantes en la actualidad es la de Disney+, que recién vio la llegada de su servicio hermano, Star+ y si no lo has probado, este fin de semana tendrás una oportunidad de hacerlo y lo mejor es que será gratis.

Star+ ofrecerá un fin de semana gratuito con Pase Libre

En agosto pasado, Star+ por fin llegó a México con una de las ofertas más interesantes de contenido que incluye series y películas como Los Simpson, Family Guy, American Dad, Futurama, Bob’s Burger, 24, Modern Family, How i Met Your Mother, The Walking Dead, American Horror Story, Deadpool, Logan, Bohemian Rhapsody, Jojo Rabbit y Duro de Matar. A unos meses de su lanzamiento y en la previa a la temporada de fiestas, Star+ busca sumar nuevos suscriptores y este fin de semana, en específico del 22 al 24 de octubre, se podrá acceder al servicio de forma gratuita.

Abrimos hilo colaborativo de imágenes de Los Simpson que se pueden escuchar. Empezamos👇 pic.twitter.com/lQqfXa0QN4 — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) October 17, 2021

¿Cómo aprovecho el fin de semana gratuito de Star+ con Pase Libre?

Bien, el próximo 22 de octubre y a partir de su primer minuto, el sitio oficial de Star+ y su respectiva aplicación tendrán un apartado especial llamado Pase Libre.

Ahí tendrás que hacer el registro como usuario de Star+ y por ende deberás registrar una forma de pago. Esto es importante pues Pase Libre funcionará como una breve suscripción a Star+ y respetará la gratuidad los 3 días, del 22 al 24 de octubre, sin embargo, en caso de que no canceles la suscripción el pago será efectuado a tu tarjeta a partir del 25 y quedarás como un usuario normal.

Cabe mencionar que el Pase Libre de Star+ te dará la oportunidad de adquirir el combo con Disney+ durante los días de acceso gratuito, algo a tomar en cuenta pues el precio por ambos servicios es más barato que si los adquieres por separado.

En caso de que no quieras seguir con la suscripción de Star+ a través de Pase Libre, bastará con que la canceles antes de las 00:00 AM del 25 de octubre.

