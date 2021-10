¡Por fin! Aquí está el primer trailer de la película de Uncharted

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Tras muchos retrasos, una larga espera y algunas filtraciones, Sony Pictures y PlayStation por fin revelaron lo que muchos fans de Uncharted esperaban: el primer trailer de la película de la franquicia, donde veremos a Tom Holland como Nathan Drake.

Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog, afirmó que hoy es un día muy importante para el estudio, pues por fin pueden revelar este importante proyecto de la saga después de casi 14 años de que inició la franquicia.

El creativo habló sobre la importancia de la IP en la industria y afirmó que esta adaptación será épica y muy divertida para los fans. Lo mejor de todo es que ya tenemos el primer vistazo oficial a la cinta, que llegará a principios del próximo año.

Entérate: Uncharted 4 y The Lost Legacy llegarán a PC en una colección remasterizada

Película de Uncharted revela su acción en su primer trailer

Druckmann resaltó el trabajo de Sony Pictures y de actores como Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas para ofrecer una adaptación fiel de Uncharted a todos los fans de la franquicia de aventuras.

Asimismo, explicó que esta producción es resultado del trabajo conjunto de Sony Pictures Entertainment, PlayStation Productions y Naughty Dog, quienes se esforzaron para “capturar el espíritu, lo espectacular y el corazón” de la saga.

El creativo afirmó que los fans más atentos encontrarán en la cinta una gran cantidad de referencias a los juegos, todo mientras disfrutan del humor característico de la serie, su música y más elementos de su universo.

Ruben Fleischer, director del proyecto, aseguró que la película está dirigida tanto a los fans veteranos de la saga así como a las personas que aún no conocen sus videojuegos. No te decimos más y te dejamos el trailer a continuación, donde se ve a Nathan Drake y más personajes en plena acción:

“Hoy nos sentimos honrados e increíblemente emocionados de mostrarles el estreno mundial del primer tráiler oficial de la tan esperada película de Uncharted (…) Va a ser un viaje épico y emocional para los nuevos y viejos fans mientras vemos a Nathan Drake hacer su debut en la pantalla grande”, afirmó Druckmann.

Por si te lo perdiste: ¿habrá más juegos de Uncharted y The Last of Us? Naughty Dog responde

La película de Uncharted se estrenará en cines el próximo 18 de febrero de 2022. Busca más noticia sobre la franquicia en este enlace.

Video relacionado: las peores películas de videojuegos