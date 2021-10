¡Among Us ya tiene fecha de estreno en consolas Xbox y PlayStation!

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Innersloth prometió que Among Us llegaría este año a consolas PlayStation y Xbox tras su enorme éxito en Switch, PC y dispositivos móviles. Este lanzamiento se esperaba para septiembre, pero el estudio decidió retrasarlo para trabajar en importantes actualizaciones.

Afortunadamente, sí cumplirá con su palabra, por lo que Among Us debutará en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One antes de que acabe el año. Otra buena noticia es que el título se sumará al catálogo de Xbox Game Pass para consolas.

¿Cuándo debutará Among Us en PlayStation y Xbox?

Por medio de un breve comunicado, Innersloth confirmó que el lanzamiento de Among Us en más consolas está a semanas de distancia. Los usuarios de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One podrán disfrutarlo el próximo 14 de diciembre.

El juego se lanzará el mismo día en Xbox Game Pass para consolas. El estudio señaló que la edición física Crewmate Edition ($29.99 USD) llegará a América hasta el 11 de enero de 2022. Mientras que las Impostor Edition ($49.99 USD) y Ejected Edition ($89.99 USD) debutarán en la primavera del próximo año.

Esto significa que Among Us solo se podrá conseguir en formato digital en consolas durante su debut. Sus ediciones físicas tendrán un lanzamiento escalonado por regiones, pero el estudio garantizó que todas llegarán el próximo año.

En caso de que no lo recuerdes, puedes conocer el contenido de cada uno de los paquetes en este enlace. Por último, Innersloth agradeció a la comunidad por todo su apoyo y paciencia.

Among Us ya está disponible en Nintendo Switch, PC y móviles. Llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One el próximo 14 de diciembre. Aquí encontrarás más noticias sobre él.

