Shin Megami Tensei V: te enfrentarás al protagonista de SMT III en un DLC

Shin Megami Tensei V está a la vuelta de la esquina, pues la nueva entrega para Switch debutará en noviembre. Por tal motivo, ATLUS por fin reveló los planes que tiene para ofrecer contenido adicional tras el lanzamiento.

La compañía presentó diversos DLC que estarán disponibles desde el día 1. Algunos de ellos resultarán familiares a los fans de la saga, pues servirán para ganar experiencia, dinero y objetos de forma más sencilla.

También habrá DLC para reclutar poderosos demonios y pelear contra un poderoso jefe con un rostro muy familiar: el Demi-fiend, protagonista de Shin Megami Tensei III: Nocturne.

¿Qué ofrecerá el DLC de Shin Megami Tensei V?

El primer DLC confirmado es Return of the True Demon ($9.99 USD), que desafiará a los mejores jugadores con enfrentamientos bastante complicados y con una épica pelea contra el Demi-fiend de Shin Megami Tensei III: Nocturne.

En A Goddess in Training ($4.99 USD), Artemisa llegará a Tokio para retar al Nahobino a una lucha de alta dificultad. Algo similar sucederá en Rage of a Queen y The Doctor's Last Wish ($2.99 USD, cada uno), donde se desbloqueará una pelea contra Cleopatra y Mephisto.

Asimismo, se ofrecerán los Mitama Dance of Wealth, Mitama Dance of EXP y Mitama Dance of Miracles ($2.99 USD, cada uno), que ofrecerán objetos raros para conseguir Macca, experiencia y peleas contra demonios fuertes, respectivamente.

Todos los DLC, incluido una dificultad para novatos y las voces en japonés, vendrán incluido en una Digital Deluxe Edition ($84.99 USD) del título. Cada contenido también se podrá adquirir por separado por los precios señalados arriba. Abajo puedes ver un trailer del contenido:

Pre-order the Digital Deluxe Edition of Shin Megami Tensei V and unlock all DLC when #SMT5 releases on November 12! https://t.co/ggi0rhx3ex pic.twitter.com/U8RvTBNg9f — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 21, 2021

Shin Megami Tensei V llegará de forma exclusiva a Nintendo Switch el próximo 12 de noviembre. Busca más noticias sobre la nueva entrega en este enlace.

