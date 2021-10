Life is Strange: True Colors para Switch llegará en diciembre

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Nos llegan buenas noticias para todos los poseedores de un Switch, ya que después de su retraso, Life is Strange: True Colors llegará a principios de diciembre en su formato digital para la consola de Nintendo.

El juego de Square Enix estaba planeado para lanzarse el pasado 10 de septiembre, fecha en la que llegó a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia y PC. Sin embargo, la versión del Switch fue la única en sufrir un retraso.

Para fortuna de todos los fans de la saga con una consola híbrida, se acaba de confirmar la ventana de lanzamiento para este juego y llegará a principios de diciembre, aunque aún con la fecha exacta por confirmar.

Aquí puedes ver el anuncio en la cuenta oficial en Twitter de Life is Strange:

An update for #NintendoSwitch players! We're happy to announce that the digital edition of #LifeisStrange #TrueColors will release in early December. Keep your eyes peeled for the exact release date in the coming weeks - we'll announce it when we open the digital pre-orders. pic.twitter.com/fRd1mR00g7