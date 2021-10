Presentan una silla gamer de Minecraft que le encantará a tu espalda

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Minecraft se ha convertido en una franquicia realmente popular que fascina a chicos y grandes. Su éxito es tan sorprendente que cada vez vemos más productos licenciados que todos los fans quieren tener. Y es precisamente por ello, que se anunció una silla gamer que estamos seguros que amarás.

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP - CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

Si eres uno de esas personas que juega horas y horas su juego favorito (no necesariamente Minecraft), y tienes que hacer home office desde que la pandemia comenzó, pues este es tu día de suerte, ya que muy pronto podrás seguir haciendo todo eso, pero con más estilo.

Para fortuna de todos los fanáticos y no fanáticos de la saga, hace poco se anunció que la nueva silla gamer de Secretlab e inspirada en Minecraft ya está disponible para reservar, y promete ayudarte a mantener una buena postura (para evitar esos típicos dolores de espalda y cuello) con un estilo visual explosivo que sólo la saga puede ofrecer.

Aquí la puedes ver:

Nothing proves you’ve survived many a night like having an ominous creeper forever hovering behind you!



Get ready to ssSsSswivel in style with the official, limited-release Secretlab Creeper chair:



↣ https://t.co/AjS9T0hMNi ↢ pic.twitter.com/wXDBGD8elQ