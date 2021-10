¡Con cuidado, es un héroe! Streamer regala más de $50,000 USD a una madre de familia

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Los streamers y creadores de contenido pueden llegar a ser individuos controversiales, razón por la que se ganan el odio de algunos internautas. Sin embargo, es innegable que dentro de la comunidad existen personalidades que son famosas por su buen corazón y afán de ayudar al prójimo.

Tyler Faraz Niknam, mejor conocido en internet como Trainwreckstv, es un popular streamer que actualmente posee más de 1.6 millones de seguidores en Twitch. Su éxito le permitió convertirse en uno de los creadores de contenido más prominentes de la plataforma y obtener ganancias millonarias en los últimos meses.

Por si te lo perdiste: Ibai y Auronplay aconsejan no dejar la escuela para perseguir el sueño de ser streamer

Por suerte, el creador de contenido también es famoso por su generosidad. Tan solo en 2021, dio $20,000 USD a un jugador profesional de Call of Duty como regalo de boda, mientras que también apoyó económicamente al streamer Buddha después del fallecimiento de su madre. Ahora, su racha altruista no se detiene y recientemente donó más de $50,000 USD a la madre de un amigo suyo.

En específico, Trainwreckstv regaló $64,000 USD a la madre de StableRonaldo, otro popular streamer de la plataforma. La mejor parte es que todo sucedió durante una transmisión en vivo, por lo que podemos ver la reacción de felicidad de la mujer y su hijo.

Es importante señalar que, al parecer, la madre del también streamer StableRonaldo tenía algunas deudas por pagar, por lo que esa ayuda económica seguramente le sacará de un apuro. Eso sí, los $64,000 USD se depositaron en una billetera especial para Bitcoin.

La comunidad de Twitch aplaudió el espíritu altruista del popular streamer. Por suerte, todo parece indicar que sus buenas acciones están lejos de terminar, pues próximamente realizará un torneo en su canal en el que repartirá la impresionante cantidad de $250,000 USD.

Así pues, Trainwreckstv recurrió a su cuenta de Twitter para revelar que, al considerar los $250,000 USD que regalará en el sorteo, ya dio $4 MDD en donaciones. Eso no incluye los obsequios de los patrocinadores, las organizaciones benéficas ni propinas para sus amigos. Según el portal Dexerto, la mayor parte de ese dinero se regaló en los últimos meses.

250K giveaway is tonight or Friday night, and return of the podcast is tomorrow night, this 250K will put me at 4 million dollars given away overall (NOT including sponsor giveaways, charities, or tips to my friends) crazy as fuck 🦍