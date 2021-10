Gratis: están regalando la mejor versión de un viral juego de terror

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Es jueves y, si nos lees desde hace tiempo sabes que eso significa que es el día en el que puedes conseguir un juego gratis. En esta ocasión, están regalando un título de terror que se hizo viral hace varios años y, lo más interesante, es que están dando su mejor versión.

Lo que pasa es que, desde hoy y por tiempo limitado, la Epic Games Store estará regalando copias de Among the Sleep: Enhanced Edition. Se trata de la versión definitiva de un juego de terror en primera persona en el que controlas a un niño que viaja por un mundo de pesadilla en búsqueda de su mamá.

“Among the Sleep es una aventura de terror en primera persona en la que controlas a un niño de dos años. Luego de que unos misteriosos ruidos te despiertan a mitad de la noche, comienzas a explorar la oscuridad en busca de un lugar seguro.

El juego explora el género de terror mediante ambientación y exploración, en vez de puntajes y sistemas de pelea. En Among the Sleep estás indefenso, asustado y tratas de encontrarle sentido al mundo”, señala la descripción oficial de Among the Sleep.

Cabe mencionar que esta es la versión mejorada de Among the Sleep que debutó en 2017. Se trata de una edición que destaca por tener un apartado visual refinado, mejor desempeño y contenido extra. Así pues, vale la pena reclamarla, aunque ya tengas Among the Sleep.

Si solías navegar por Internet hace varios años es probable que te suene el nombre de Among the Sleep. Lo que pasa es que fue un juego extremadamente popular entre youtubers que solían hacer Let’s Plays. Gracias a esto fue un título realmente popular por un largo tiempo.

¿Cómo descargar Among the Sleep gratis?

Para descargar Among the Sleep solo tienes que tener una cuenta de la Epic Games Store y seguir los siguientes pasos:

Da clic aquí para ir a la página de Among the Sleep: Enhanced Edition en la Epic Games Store

Da clic en el Botón Obtener en la parte derecha de la pantalla

Te aparecerá una pantalla con la información de la compra

Presiona Realizar Pedido

Ten en cuenta que esta promoción terminará a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México del 28 de octubre. Así pues, te recomendamos aprovecharla lo más pronto posible para que no te quedes sin tu copia.

¿Qué te pareció esta promoción? ¿Piensas reclamar tu copia de Among the Sleep? Cuéntanos en los comentarios.

