¡Aprende algo, Nintendo! A Netflix celebra que usuarios hagan juegos de Squid Game en Roblox

El Juego del Calamar, serie surcoreana conocida como Squid Game en muchas partes del mundo, se ha vuelto todo un fenómeno cultural. Como puedes imaginar, esto ha llevado a que diferentes personas quieran más de lo que vieron en pantalla y para eso han creado experiencias en varios medios. Por ejemplo, Roblox se ha llenado de experiencias claramente inspiradas en la serie y esto es algo que en Netflix celebran.

Recientemente, Axios se puso en contacto con Netflix para hablar del montón de experiencias basadas en El Juego del Calamar que se han hecho en Roblox. Lo anterior puesto que la política del juego es proteger los derechos de autor y retirar todas las experiencias que las violen, siempre y cuando el dueño de la IP meta algún tipo de queja.

La respuesta del ejecutivo de Netflix fue refrescante. En lugar de mostrarse rígida ante la situación y castigar a los fans por disfrutar El Juego del Calamar, la compañía cree que es fantástico que hagan este tipo de contenido.

“Creo que es genial y creo que deberíamos celebrar esta forma de fandom y esa emoción también”, fueron las palabras del miembro de Netflix.

Roblox policy: "We don’t allow users to violate intellectual property rights on Roblox"...will remove if IP owner objects



Netflix exec, asked about the Squid Game stuff on Roblox: "I think that's great and I think that we should celebrate that fandom and that excitement as well" pic.twitter.com/TYNakSNMBS