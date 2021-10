El sistema Denuvo se eliminó de NieR Replicant y 2 juegos de Tomb Raider

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

La piratería es, sin duda, uno de los problemas más graves de la industria de los videojuegos. Por supuesto, a los desarrolladores no les gusta ver que sus juegos se ofrecen gratis sin su consentimiento, por lo que hacen todo lo posible para frenar los esfuerzos de los piratas. El sistema Denuvo parecer ser una de las herramientas más eficaces para lograr ese propósito, pero también se ganó el odio de los jugadores gracias a los problemas de rendimiento que causa en PC.

De cualquier forma, llamó la atención que Square Enix tomara la decisión de remover el controversial sistema antipiratería de 3 de sus producciones más importantes y recientes durante esta semana.

El sistema Denuvo se despide de 3 juegos de Square Enix

Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, las últimas 2 entregas de la popular franquicia protagonizada por Lara Croft, recibieron a inicios de esta semana una actualización en PC que eliminó el sistema Denuvo y, además, integró la última versión de NVIDIA DLSS.

Más interesante aún, NieR Replicant ver.1.22474487139…, la nueva versión del clásico de culto de 2010, recibió una actualización el pasado 20 de octubre que eliminó el sistema antipiratería de su versión de PC. Este título debutó en abril de 2021 y, según múltiples sitios de piratería, aún no era posible jugarlo de manera ilegal.

Square Enix no emitió ninguna declaración para hablar de estos cambios, por lo que desconocemos el porqué de esa decisión. Si bien la ausencia del sistema Denuvo en los juegos de Tomb Raider es algo entendible, resulta curioso que también desapareciera de NieR Replicant, título que aún no caía a manos de los piratas informáticos.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? Como siempre, compártenos tu opinión en la caja de comentarios.

Encontrarás más noticias relacionadas con Square Enix si das clic aquí, mientras que en este enlace podrás leer toda nuestra cobertura de PC Gaming.

Video relacionado: Reseña de NieR Replicant

Fuente