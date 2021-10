¡No le digan a AMLO! Marina tiene una colección de consolas con un valor de $147,000 MXN

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

En la mañanera del 20 de octubre de 2021, el gobierno de la 4T habló sobre los videojuegos para destacar que pueden poner en peligro a los jugadores y de paso llenar su imagen pública de estigmas. Por esto ahora llama mucho la atención que la Secretaría de Marina (Semar) tiene más de $147,000 MXN invertidos en videojuegos.

Según una investigación de Rodrigo Gutiérrez para EmeEquis, registros de la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que la Semar tiene una colección de consolas de videojuegos. Para ser exactos, tienen en inventario 14 consolas de videojuegos que tienen un valor en conjunto de $147,359 MXN.

¿Qué consolas son? Ninguna es de las más nuevas. Se trata de 6 consolas Xbox One, 4 consolas PlayStation 4, 2 Xbox 360, un PlayStation 3 y un Nintendo Wii.

Por si te lo perdiste: Jugadores responden a AMLO y hacen tendencia a Mario Bros. en redes

Mientras @lopezobrador_ usa las mañaneras para irse contra los videojuegos por violentos, el inventario de bienes de la @SEMAR_mx tiene 14 consolas de Xbox, PlayStation y Nintendo con un valor de más de 147 mil pesos.



Un texto de su servidor más en @emeequis. https://t.co/65fUatZOjf — Rodrigo Gutiérrez (@Rodrigo_Skelter) October 21, 2021

Según el registro, 3 de las consolas Xbox One tienen un valor de $17,822, mientras que las 3 restantes cuestan $10,749 MXN. Por su parte, las consolas PlayStation 4 se registraron con un valor entre $10,748 MXN y $12,499 MXN. Por su parte, el PlayStation 3 costó $5000 MXN mientras que el Xbox 360 se compró por $4949 MXN. Para finalizar está el Nintendo Wii, el cual es un modelo Mini (ya está registrado como un videoportero) que se consiguió a cambio de $1999 MXN.

¿El Wii Mini es un videoportero? ¡Avisen!

Se desconoce cuándo fueron adquiridas estas consolas de videojuegos. Teniendo en cuenta que todas son consolas de generaciones anteriores imaginamos que no son compras recientes. Es más, no nos sorprendería que la mayoría se hayan adquirido en sexenios anteriores.

Lo que es un hecho es que la Secretaría de Marina aún las conserva. De hecho, 6 de las consolas (2 PS4, 1 Xbox One, 1 PlayStation 3 y 1 Xbox 360) se ubican en la Dirección General Adjunta de Abastecimiento de la Semar. El resto de los PlayStation 4 y 4 Xbox One están en la Heróica Escuela Naval Militar. Para finalizar, la Escuela Naval de Búsqueda Rescate y Vigilancia tiene un Xbox One, mientras que el Wii está en el Centro Médico Naval.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Esperabas que el gobierno tuviera consolas de videojuegos en sus manos? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con la industria de los videojuegos en México.

Video relacionado: los juegos NO producen asesinos