Pokémon GO: últimos Días de la Comunidad de 2021 ya tienen fecha

Niantic se comprometió a ofrecer actualizaciones del desarrollo de características y eventos de Pokémon GO con el fin de mantenerse en contacto con los jugadores, y hoy inauguró los diarios de desarrollo hablando de los Días de la Comunidad y confirmando los primeros detalles de los eventos de los últimos meses.

La compañía compartió un video en el que comparte varios detalles curiosos de Pokémon GO relacionados con los Días de la Comunidad, un tipo de evento que se creó en 2018 y que desde entonces se lleva a cabo 1 vez por mes.

En el video se revelaron detalles muy interesantes en torno al Día de la Comunidad, como que el jugador en promedio camina 4 km en uno de estos eventos y que se han capturado más de 30.7 millardos de Pokémon en los 46 Días de la comunidad desde 2018, cuando comenzó este evento, durante los cuales ha habido 41 criaturas únicas como protagonistas. En lo que va de 2021, el Día de la Comuidad de Eevee ha sido el más popular.

¿Qué Pokémon será el protagonista del Día de la Comunidad de noviembre?

Niantic aprovechó la oportunidad para revelar las fechas de los Días de la Comunidad de noviembre y diciembre, los últimos de este año. El más próximo se celebrará el 21 de noviembre. De nueva cuenta, el último mes del año tendrá 2 Días de la Comunidad, el 18 y el 19 de diciembre. Es importante recordar que éste es un movimiento que se ha visto en los últimos años y sirve para ver de regreso a todas las criaturas protagonistas de los Días de la Comunidad de los meses previos de dicho año, por lo que en esta ocasión debería pasar lo mismo.

En cuanto al Día de la Comunidad de noviembre, convenientemente cerca del lanzamiento de Pokémon Brilliant Diamond & Shinning Pearl, el Día de la Comunidad tendrá como protagonista una criatura originalmente descubierta en la región de Sinnoh (Pokémon Diamond & Pearl) y que además es de tipo Eléctrico.

No se ofrecieron más pistas, pero se puede anticipar que la criatura en cuestión es Shinx o Rotom, pues son las únicas de tipo Eléctrico que debutaron en Sinnoh. Es más probable que se trate de Shinx, pues es una especie con 2 evoluciones; Rotom, por su parte, apenas debutó en el Pokémon GO Fest 2020, sólo está disponible en su forma Rotom Lavado y ni siquiera se ha desbloqueado su forma shiny.

Niantic aseguró que más adelante esta semana haría el anuncio oficial.

A partir del siguiente año, junto con cada anuncio de una nueva temporada de Pokémon GO, Niantic revelará también con antelación las fechas de los 3 Días de la Comunidad que se llevarán a cabo en ella.

¿Qué opinas de esta información? ¿Estás esperando los siguientes Días de la Comunidad? Cuéntanos en los comentarios.

Pokémon GO está disponible en móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con este título si visitas nuestro minisitio dedicado a él.

