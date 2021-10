Forza Horizon 5: la precarga del juego de carreras ya está disponible en Xbox y PC

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Playground Games está por soltar a su nueva bestia, Forza Horizon 5, y tal como ha sucedido en las anteriores entregas de la franquicia, el equipo de desarrollo se ha especializado en colocar cada vez más alto el listón y la expectativa es que con el nuevo título no sea diferente. A unos días del inicio de esta carrera a través de México, se ha abierto la posibilidad de precargar el juego y esto también ha permitido ver su peso así que preparara tu unidad de almacenamiento.

El próximo 9 de noviembre, Forza Horizon 5 estará disponible en Xbox One, Xbox Series X|S y PC, además de que será juego de día 1 en Xbox Game Pass y formará parte de los lanzamientos importantes con los que la marca cerrará el año. Claro que los fans no quieren perderse la carrera, así que es buena idea pensar en tener listo el juego para cuando se de el banderazo de salida. Esto significa que la precarga de Forza Horizon 5 ya está habilitada en las plataformas mencionadas y en el caso de Xbox Series X|S y PC se informa que su peso inicial será de 103 GB.

