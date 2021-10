¡Genial! Checa las mejoras que trae la nueva actualización de Xbox

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Algo que ha destacado a Xbox es que piensan en cada detalle que pueda mejorar la experiencia de usuario y es por eso que a lo largo de casi 20 años, hemos visto muchísimas mejoras en algo que antes considerábamos tan simple como una interfaz de usuario. La llegada de más contenido y aplicaciones, así como el acceso a sitios y servicios, se han convertido en un reto para Xbox del que han salido siempre bien librados y esta vez no es la excepción con la nueva actualización para sus consolas.

La interfaz de usuario en 4K te espera en Xbox Series X

Xbox liberó hoy la nueva actualización para sus consolas, o sea Xbox One y Xbox Series X|S, la cual incluye mejoras para la experiencia de usuario que fueron decididas e implementadas de acuerdo con las sugerencias de los miembros del programa Insider. Para comenzar, hay buenas noticias para los jugadores que tienen un Xbox Series X y su respectiva pantalla 4K, pues la interfaz de usuario por fin se desplegará a 4K nativo; anteriormente lo que hacía la consola era escalar de 1080p a 4K el panel con todos los menús y opciones, pero ahora todo eso estará disponible en la máxima resolución para que no haya algún detalle que no te deje lucir en todo su esplendor a la consola más poderosa del mundo.

El Modo Nocturno es una realidad en las consolas Xbox

Por otra parte, para los usuarios de Xbox Series X|S y Xbox One ha llegado el Modo Nocturno, apartado con una serie de opciones de ajuste de colores e iluminación que buscan ofrecer un despliegue visual adecuado para quienes jueguen de noche o en cuartos oscuros y sean sensibles a la luz.

Asimismo, si eres de los jugadores que gusta de jugar a oscuras y te molestan los leds de la consola hay buenas noticias pues la actualización de sistema de Xbox permite controlar la intensidad de la iluminación en los botones de encendido, tanto en el control como en las consolas, así que si quieres desactivarlos para que no distraigan tu atención o dejarlos con iluminación tenue, puedes hacerlo.

Finalmente, la actualización de sistema de Xbox hace las cosas más fáciles en términos de accesibilidad y es que ha llegado la opción de Ajustes Rápidos, a la cual podremos acceder para hacer modificaciones sin que tengamos que salir del juego o aplicación en el que nos encontremos. Anteriormente, acceder en este apartado implicaba salir por un momento de la partida o aplicación, pero ya no será así.

