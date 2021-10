Cowboy Bebop: el legendario anime ya está disponible en Netflix

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Si eres fan del anime y eres suscriptor de Netflix, en definitiva hoy es un día de fiesta para ti pues la legendaria obra de Sunrise y Shinichiro Watanabe, Cowboy Bebop, ya está disponible en el servicio y lo mejor es que su llegada tiene una función importante pues nos preparará para el estreno del live-action que hará lo propio el 19 de noviembre.

Tal como se había anunciado, los planes de Netflix respecto a Cowboy Bebop son en grande y la celebración comenzó hoy con la llegada del anime, obra estrenada en 1998 que narra la historia de un grupo de cazarrecompensas que viajan a bordo de la nave Bebop. Este anime se ganó estatus de culto al abordar temas de ciencia ficción, género Neo noir y drama con situaciones en que se cuestiona al existencialismo, la influencia del pasado y la soledad.

"Tank!" is one of the greatest opening credits sequences of all time and you can't convince me otherwise



COWBOY BEBOP, the original anime series, is now available to stream on Netflix worldwide pic.twitter.com/DzByzjSs5y