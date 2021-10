¡Libérenlas! Video con bodega llena de PS5 se viraliza en TikTok

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

La escasez de consolas de nueva generación será el protagonista, otra vez, en esta temporada de fiestas y obviamente aquellos con gran poder de venta se están preparando para hacer un gran negocio en las próximas semanas. De ahí que un video que muestra una bodega llena de unidades de PS5 se viralizara en TikTok, encendiendo la furia de los jugadores que no han visto más que problemas para conseguir la consola de Sony.

Walmart también se vuelve acaparador de PS5

A unos días del inicio de la temporada de fiestas de 2021, la cual se declarará inaugurada con el tradicional Black Friday en distintas partes del mundo, las críticas contra la cadena de supermercados Walmart no se hicieron esperar luego de que una persona con acceso a la bodega de una sucursal, compartiera en TikTok un video en el que se ve la acumulación de unidades de PS5 que se está realizando en la previa a las semanas de mayor actividad económica.

Walmart ya está listo para ganar mucho dinero con el PS5

Tal como lo señala de forma provocativa el video de TikTok, si hay jugadores que no han podido encontrar un PS5 en estos días se debe a la acumulación que están haciendo las tiendas para sacar el mayor provecho en los próximos días. El detalle en cuestión es que mismo Sony ha confirmado que la temporada de fiestas 2021 verá un nuevo periodo de escasez de PS5, por lo que además de ser uno de los productos más deseados para el cierre de año, ahora carga con el peso de ser un producto escaso.

Al respecto, hay que recordar que Sony preparó una dinámica para que algunos jugadores pueda comprar un PS5, pero el registro en el sitio oficial no garantiza nada y solo unos cuantos podrán adquirir la consola.

Será difícil comprar un PS5 en este fin de 2021, pero no olvides que en los distintos canales de comunicación de LEVEL UP, te tenemos al tanto en tiempo real cuando haya unidades disponibles, así que no dudes en seguirnos.

