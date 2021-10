Alec Baldwin mató accidentalmente a una mujer tras disparar un arma de utilería

Editorial: Cine / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Alec Baldwin, reconocido actor estadounidense, mató a una mujer e hirió en un accidente durante el rodaje de la película Rust. Esto después de disparar una pistola de fogueo que se estaba utilizando como material para la película.

De acuerdo con reportes de la policía de Nuevo México, la víctima del suceso fue Halyna Hutchis, una mujer de 42 años que trabajaba como directora de fotografía en el rodaje de Rust. La mujer recibió un disparo en el estómago y falleció después de haber sido llevada al hospital.

Por su parte, el hombre de 48 años que fue herido fue identificado como Joel Souza, director de Rust. Según los reportes, el sujeto fue transportado al hospital en ambulancia y se encontraba en una situación crítica.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec