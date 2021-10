Comerciales de PlayStation llevan a Kratos, Ratchet y Aloy a la Champions League

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

PlayStation es un patrocinador de la UEFA Champions League, la competencia deportiva de gran renombre en Europa. Hace unos meses ambas compañías anunciaron que seguirían siendo socios y no tuvo que pasar mucho tiempo para ver los nuevos resultados de esta fructífera relación.

La asociación entre PlayStation y la UEFA es muy larga y gracias a ella a lo largo de muchos años ha sido posible ver anuncios comerciales de PlayStation durante las noches de futbol de los martes y los miércoles en Europa, así como letreros de la marca en las orillas del campo de futbol. Sin embargo, Sony acaba de ir más allá con los más recientes promocionales.

Decimos esto porque acaban de aparecer en las transmisiones de la UEFA nuevos cortos promocionales para televisión que son simplemente secuencias de los juegos actuales, sino que son tomas que se mezclan con animaciones precisamente de God of War, Ratchet & Clank y Horizon.

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

Kratos, Ratchet y Aloy visitan estadios de la UEFA Champions League

Así, los nuevos anuncios comerciales de dejan ver a Kratos y Atreus entrar en un estadio lleno de aficionados y a Aloy en el campo de futbol desplegando una alineación táctica con ayuda de su tecnología. El mejor para muchos fans es la aparición de Ratchet y Clank, pues ambos personajes llegan de otra dimensión para ayudar a transportar a un jugador lesionado fuera del campo.

A pesar de que son muy cortos, los promocionales se ven de gran producción y no dudamos de que esta campaña resulte efectiva. Recordemos que el PlayStation 5 apenas va despegando y se avecinan grandes juegos para la consola, precisamente God of War Ragnarök y Horizon Forbidden West, aparte de Ratchet & Clank: Rift Apart, que ya está disponible. Aunado a lo anterior, recordemos que Europa es mercado PlayStation y en esta región es ampliamente exitosa la UEFA Champions League, así que es cuestión de tiempo para ver reflejada la inversión en estos cortos comerciales en ventas de consolas y juegos.

Por si te lo perdiste: las exclusivas de PlayStation aparecerán en PC, aceptémoslo, y no hay nada de malo en ello.

¿Qué te parecieron los cortos comerciales nuevos de PlayStation? ¿Cuál te gustó más? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con PlayStation si visitas esta página.

Video relacionado: PlayStation Plus - Tráiler Live Action

Siuge informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente