Explican por qué Destroy All Humans! 2 – Reprobed no llegará a PS4, Switch y Xbox One

Crypto regresó en 2021 gracias al remake de Destroy All Humans!, que revitalizó el juego original para consolas modernas y logró ofrecer un producto atractivo para fans longevos y audiencia joven. El título apareció en consolas de pasada y actual generación, pero esto será diferente para su secuela, el remake de Destroy All Humans! 2, ya que sólo estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X|S en consolas, dejando a PlayStation 4, Xbox One e incluso Nintendo Switch atrás. ¿Por qué se tomó esta decisión? El estudio encargado habló al respecto.

El director creativo del proyecto, Stefan Schmitz, estuvo presente en una entrevista con The Escapist y en ella fue cuestionado sobre la decisión de llevar Destroy All Humans! 2 – Reprobed únicamente a consolas next-gen.

De acuerdo con Schmitz, fue una decisión muy difícil que tuvieron que tomar, pues tuvieron que evaluar llevar el juego a más audiencia u ofrecer un mejor producto en comparación con el remake original.

¿Por qué Destroy All Humans! 2 – Reprobed no llegará a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch?

Schmitz la disyuntiva era ofrecer el nuevo juego "con [elementos] visuales más débiles" para así poder desplegar mapas más densos u omitir las consolas de pasada generación para que gracias al poder de las nuevas consolas no se gastara tanto tiempo en optimización y en vez de ello se usara en "hacer un mundo más grande y una experiencia de combate mejores".

El creativo indica que se optó por la segunda opción, ya que así favorecerían la calidad visual y la experiencia de juego. Gracias a esto, por ejemplo, Destroy All Humans! 2 – Reprobed podrá desplegar "alrededor de 5 veces más objetos en los niveles, haciéndolos más vívidos y menos vacíos". Se le dio peso a esta decisión porque una parte esencial del juego es que Crypto tendrá más elementos a su disposición en el mapa para hacer un caos, de acuerdo con Schmitz.

Así pues, Destroy All Humans! 2 – Reprobed será parte de la lista de razones por las que los jugadores en consolas deberían dar el paso a la generación de consolas actual, que cada vez se hace más grande. Los jugadores de Nintendo Switch, si quieren jugar la secuela del remake original, tendrían que considerar una consola de Xbox o PlayStation u optar por jugarla en PC.

¿Qué opinas de la decisión de Black Forest Games? Cuéntanos en los comentarios.

Destroy All Humans! 2 – Reprobed debutará en algún punto de 2022 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta serie si visitas esta página.

