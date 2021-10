¿Un éxito? Sony está feliz con las ventas de Kena: Bridge of Spirits

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Gracias a su hermoso estilo visual y ambientación que nos recuerda a una producción de Pixar, Kena: Bridge of Spirits logró conquistar los corazones de los jugadores y fue uno de los títulos más llamativos del evento revelación de PlayStation 5 en junio. Afortunadamente, todo parece indicar que esa primera impresión tuvo un impacto positivo en su rendimiento comercial.

Los hermanos Mike y Josh Grier, cofundadores de Ember Lab, conversaron recientemente con el portal Bloomberg sobre el gran papel que tuvo Sony en el marketing y la gran recepción del videojuego, así como el impacto de la pandemia durante las primeras etapas del desarrollo.

En la entrevista, los creativos hablaron brevemente del rendimiento comercial de Kena: Bridge of Spirits. Pese a que no dieron a conocer las unidades vendidas exactas, aseguraron que están gratamente sorprendidos por la recepción del público, aunque no quisieron catalogarlo como un gran éxito. Eso sí, mencionaron que en Sony están muy felices con las ventas del juego.

Mike y Josh Grier aprovecharon la charla con el portal Bloomberg para recalcar que el videojuego ya logró recuperar los costos del desarrollo. Esa meta se logró a poco menos de un mes de su lanzamiento, lo que sin duda es impresionante.

Sony fue importante para el marketing de Kena: Bridge of Spirits

Los cofundadores de Ember Lab hicieron hincapié que el showcase de PlayStation 5 de junio fue muy importante para lograr que muchos jugadores se interesaran en el videojuego.

Los hermanos Mike y Josh Grier presentaron las primeras versiones de Kena: Bridge of Spirits en conferencias de juegos, lo que derivó que grandes editores mostraran su interés en el proyecto. Así pues, llegaron a un acuerdo con Sony para obtener financiación y apoyo de marketing, lo que presentó múltiples ventajas a largo plazo.

Pero cuéntanos, ¿ya jugaste este título de aventura? ¿Qué te pareció? Déjanos leerte en los comentarios.

Kena: Bridge of Spirits está disponible para PlayStation 5, PlayStation 5 y PC. Encontrarás más información sobre este sobresaliente título si das clic aquí.

