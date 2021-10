Charles Martinet quiere ponerle voz a Mario hasta el día que se muera

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

El simpático Charles Martinet, quien ha dado voz Mario y otros personajes de Nintendo durante 30 años, participó en un evento llamado FAN EXPO Canada: Limited Edition, lugar donde se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas, y donde confesó que quiere seguir dando voz al personaje hasta el día que se muera.

Para nadie es duda que la personalidad que todos conocemos del fontanero bigotón es en parte gracias al enorme trabajo que Martinet ha realizado a lo largo de los años. A pesar de que en la nueva película del fontanero será Chris Pratt quien haga el doblaje, estamos seguros que todos los fans no se imaginan a Mario sin su típica voz en los juegos.

Tendremos la voz de Martinet para rato

Para fortuna de todos ellos, todo indica a que Charles Martinet no piensa dejar el papel de Mario y los otros personajes, y quiere seguir hasta que se lo permitan:

"Quiero ponerle la voz a Mario hasta que me muera. Si algún día creo que ya no soy capaz de hacerlo, le diré a Nintendo que busque a alguien más”, declaró Martinet.

Además, y aprovechando la ocasión, el actor de doblaje compartió que su juego favorito del fontanero es Super Mario Sunshine y dijo sus razones:

“Es mi juego favorito de Mario porque era muy malo en él, especialmente cuando tenía que pensar al revés. Pero me encantó el mensaje del juego de limpiar la isla y fue simplemente un juego divertido".

Por último, Martinet fue cuestionado sobre si creía que alguien realmente podría ponerse en su lugar una vez que deje el puesto y consiga lograr lo que él ha hecho:

"Estoy muy conmovido por eso. Pero espero que todavía quede Mario después de que me haya ido. De todos modos, hay más de 5 millones de archivos de audio en los que hago la voz de Mario. Entro al estudio y grabo 45 tomas de todos los sonidos que se me ocurren, ¡así que no voy a ir a ningún lado durante mucho tiempo!”, finalizó el actor.

¿Te imaginas a Mario en los juegos sin la voz de Martinet? Platícanos en los comentarios.

