Afirman que House of the Dragon será diferente a Game of Thrones

House of the Dragon es el nuevo proyecto que tiene realmente emocionados a los fanáticos de Game of Thrones, ya que los llevará 2 siglos atrás de los eventos protagonizados por Jon Snow. Hay muchas preguntas sobre lo que nos ofrecerá esta precuela y su showrunner afirmó que será muy diferente a lo visto antes.

Hace poco se publicó el primer avance de House of the Dragon y los seguidores se sintieron satisfechos al comprobar que la nueva serie se siente muy en línea con su predecesora. Sin embargo, Miguel Sapochnik aclaró que este proyecto honrará lo presentado en Game of Thrones pero presentará cosas nuevas:

"Creo que fuimos muy respetuosos de lo que es el programa original. No estaba roto, así que no estamos tratando de reinventar la rueda. House of the Dragon tiene su propio tono que evolucionará y emergerá a lo largo del programa. Pero primero, es muy importante rendir respeto y homenaje a la serie original, que fue bastante innovadora. Estamos parados sobre los hombros de ese programa y solo estamos aquí por ese programa. Entonces, lo más importante que debemos hacer es respetarlo tanto como sea posible e intentar complementarlo en lugar de reinventarlo”, dijo Sapochnik.

La precuela llegará a HBO en 2022

Cabe mencionar que el showrunner comentó que el formato en Game of Thrones podría seguir funcionando sin hacerle cambios, aunque para él era mejor inyectar elementos frescos para diferenciar su precuela y ayudarla a destacar:

“Dicho esto, no podemos decir, 'Bueno, cuando hicimos Thrones, lo hicimos de esta manera. Si comienzas cada oración con eso, has perdido. Esto es algo más, y debería ser algo más. Es un equipo diferente, personas diferentes, tono diferente. Con suerte, se verá como algo más. Pero habrá que ganar eso, no sucederá de la noche a la mañana. Con suerte, los fanáticos lo disfrutarán por lo que es. Seremos afortunados si alguna vez nos acercamos a lo que era el programa original, así que simplemente estamos bajando la cabeza, siguiendo adelante y esperando que lo que se nos ocurra sea digno de tener un título de Game of Thrones”, finalizó.

