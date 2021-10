¿GTA: The Trilogy tendrá censura? Fans están preocupados por esta razón

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition promete llevar 3 de las entregas más importantes de la franquicia a la modernidad con un renovado apartado visual y controles que se adapten a los tiempos actuales. Sin embargo, hoy más que nunca los fans temen que los títulos sufran algún tipo de censura, algo que, al parecer, tiene posibilidades de suceder.

Esta semana, Rockstar Games publicó el primer trailer con gameplay de esta colección donde pudimos observar las mejores que tendrán las nuevas versiones de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas. Más allá del debate sobre si el apartado visual recibió una actualización digna, los fanáticos notaron que un elemento controversial de uno de los juegos se removió.

Rockstar Games censuró una bandera en Grand Theft Auto Vice City

En específico, un usuario de reddit hizo hincapié que Phil Cassidy, personaje de GTA Vice City, ya no utiliza su emblemática camiseta con la bandera de los Estados Confederados de América. En su lugar, dicho símbolo se cambió por una calavera genérica.

Para aquellos que lo desconozcan, dicha bandera es considerada en Estados Unidos como un símbolo racista que apela la opresión y la supremacía blanca. Está de más decir que es sumamente controversial en aquel país y constantemente es objeto de debate.

“No me gusta la bandera de batalla confederada en la vida real, pero incluso yo estoy en contra de eliminarla de los juegos. El objetivo de mostrarla era para parodiar y burlarse de los cuellos rojos. Una de las mejores formas de criticar a la gente malvada o imbécil es a través de la parodia y comedia”, escribió un usuario en reddit.

Si bien dicho cambio es posible que solo esté presente en el trailer, algunos fanáticos piensan que llegó para quedarse. Más importante aún, hay quienes temen que no sea el único elemento que sufrió una modificación y es posible que Rockstar Games eliminó otras referencias controversiales de la colección remasterizada.

Todo parece indicar que deberemos esperar hasta el lanzamiento de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition para descubrir si los desarrolladores censuraron otras cosas.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? Déjanos leerte en los comentarios.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition debutará el 11 de noviembre en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con esta franquicia.

