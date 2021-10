Escritor de Marvel’s Spider-Man confesó que la tía May no iba a salir en el juego

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Para nadie es duda que Marvel’s Spider-Man para PlayStation 4 (y ahora PlayStation 5) es un gran juego que nos permitió ver a varios personajes conocidos. Uno de ellos fue la tía May, quien apareció en un gran número de escenas importantes dentro del juego y tomó un rol importante en la historia. Sin embargo, el escritor del título confesó que el personaje estuvo a nada de ser eliminado.

Fue Dan Slott, escritor de cómics de Marvel, quien declaró en una reciente entrevista con GamesRadar, que Insomniac Games no estaba seguro de poder crear un personaje de aspecto mayor y atractivo en el juego de 2018 debido a todas sus arrugas, por lo que estaban planeando que solamente fuera una voz en la radio.

¿Qué te pareció el diseño final de la tía May?

Según Slott, al principio del desarrollo se enteró de que la desarrolladora no quería a la tía May en el juego como un personaje físico:

“Según ellos, los personajes antiguos, personajes arrugados, para que se vean bien y realistas, requiere una gran cantidad de trabajo. Igual a lo que podrían usar para crear otros 5 personajes”, declaró.

Sin embargo, Slott rechazó esta decisión y dijo que la tía May necesitaba estar en este juego y no sólo como una voz, por lo que convenció a Insomniac Games de incluirla afirmando que no tiene que ser tan mayor para seguir siendo la tía May, y dio un ejemplo que funcionó muy bien:

"Mira, Marisa Tomei (actriz que interpreta al personaje en el MCU) no es tan vieja. La tía May no tiene por qué estar muy arrugada; ella puede tener menos arrugas”, finalizó.

¿Te imaginas el popular juego sin la tía May? Platícanos en los comentarios.

