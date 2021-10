¡Prepárate! Xbox revelará la campaña de Halo Infinite en unas horas

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Las dudas sobre su proceso de desarrollo se han disipado y todos los creativos que apoyaron a 343 Industries en la creación de Halo Infinite están cerca de llegar a la meta y es que el nuevo juego de la franquicia está listo para su debut y después de poner a prueba su multijugador toca el turno para que conozcamos los pormenores de su modo campaña y la historia que envuelve otra vez al Master Chief.

De forma sorpresiva, Xbox ha encendido el hype con una invitación en su canal oficial YouTube para la presentación de los pormenores del modo campaña de Halo Infinite. Sí, lo que muchos fans pedían gritos está por cumplirse y es que poco se había mostrado sobre la historia de esta nueva entrega y al final los rumores de que estábamos cerca de su revelación resultaron ciertos.

