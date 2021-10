RUMOR: el nuevo Splinter Cell adoptará elementos del reboot de Hitman

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Parece que fue ayer cuando la propuesta de sigilo, uso de gadgets y acción de Splinter Cell se ganó a pulso el gusto de millones de fans. Claro que la franquicia vivió su momento de gloria, pero en algún momento se apagó en espera de que algo nuevo la hiciera resurgir y vaya que han pasado los años desde aquella vez. Sin embargo, en días recientes han circulado rumores sobre el regreso de Sam Fisher y hoy nueva información ha encendido el hype.

¿Splinter Cell con elementos de Hitman? Podría ser

De acuerdo con el periodista de Venturebeat, Jeff Grubb, (vía VGC) hay un nuevo Splinter Cell en camino pero todavía estaría en una fase intermedia de desarrollo o incluso algo más temprano. Según la información de Jeff Grubb, semanas antes de E3 2021, Ubisoft celebró una prueba privada con fans en la que estos pudieron jugar el remake de Prince of Persia: The Sands of Time y un prototipo de un juego que, supuestamente, es el nuevo Splinter Cell.

Al respecto, Jeff Grubb señaló que los fans que tuvieron acceso a ese juego no estuvieron mucho tiempo con él pues prácticamente se trataba de un tutorial, aunque no mostraba elementos de la franquicia Splinter Cell; lo que le importaba en ese momento a Ubisoft era la respuesta de los jugadores y su opinión.

Video: ESPECIALES - Reportes de acoso en Ubisoft - ¿Qué es lo que pasa?

En ese sentido, se refiere que dicha prueba mostró un juego con elementos conocidos de Splinter Cell en cuanto a jugabilidad pero al mismo tiempo había mecánicas similares a lo que es Hitman desde su reboot en 2016.

Claro que esto no es suficiente para dar por hecho que Splinter Cell estará de regreso pronto, pero sí suma a los recientes rumores que dan cuenta de ello y parece que, al menos en este momento, Ubisoft sigue buscando el camino y las ideas correctas para la reaparición de Sam Fisher.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente